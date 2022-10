Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została ogłoszona po raz trzeci z rzędu najlepszą strefą ekonomiczną w Europie, a po raz pierwszy trzecią na świecie.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została ogłoszona po raz trzeci z rzędu najlepszą strefą ekonomiczną w Europie, a po raz pierwszy trzecią na świecie w rankingu Financial Times - fDi’s Global Free Zones of the Year 2022.

Na konferencji prasowej przedstawiciele KSSE podsumowali także pierwsze trzy kwartały 2022 r., w których polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa zadeklarowały inwestycje o wartości niemal 1,6 miliarda złotych.

Ranking Global Free Zones of the Year każdego roku wyróżnia strefy ekonomiczne z całego świata, które oferują najlepsze warunki inwestycyjne. Organizowany jest przez fDi Intelligence - specjalną agendę legendarnego wydawnictwa Financial Times, promującą inwestycje i rozwiązania dla rozwoju gospodarczego. Katowicka SSE została wyróżniana jako najlepsza strefa w Europie już po raz szósty (poprzednio zdobywała ten tytuł w latach 2015 – 2017 oraz 2019 i 2021). W tegorocznej edycji uzyskała także wyróżnienia w zakresie działań na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz ESG (działania na rzecz środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego). Natomiast po raz drugi znalazła się na światowym podium, tym razem na trzecim miejscu.

Fot. Mat. pras.

Jesteśmy niezwykle dumni, że po raz szósty w historii zostaliśmy najlepszą strefą ekonomiczną w Europie. Po raz pierwszy jesteśmy również trzecią SSE na świecie (w 2019 byliśmy drudzy) co wyjątkowo nas nobilituje, gdyż każdego roku powstają nowe tego typu jednostki, często w gospodarczo najlepiej rozwiniętych rejonach globu. W ubiegłym roku udało nam się przyciągnąć ponad 100 inwestorów, co jest rekordową liczbą w historii stref w ekonomicznych w Polsce, mimo iż wciąż zmagaliśmy się z pandemią koronawirusa. Trudna sytuacja geopolityczna w tym roku, nie spowodowała pogorszenia wyników, rok 2022 jest dla nas również bardzo dobry. Tworzenie warunków sprzyjających biznesowi, dostarczanie inwestorom rozwiązań szytych na miarę oraz podejmowanie ważnych inicjatyw z dziedziny ESG okazało się zatem właściwą strategią, którą zamierzamy kontynuować w przyszłości – mówi dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Tempo inwestycji w roku 2022 nieco spadło w porównaniu do poprzednich trzech kwartałów 2021 r., nadal jednak, szczególnie inwestorzy z sektora MŚP nie rezygnują z lokowania nowych projektów w KSSE. Łącznie Katowicka SSE wydała w tym roku dotychczas 55 decyzji o wsparciu na jej terenach. Dzięki nim firmy uzyskają zwolnienie z podatku CIT i PIT do nawet 50 procent na okres 12 lub 15 lat (w ramach działającej od 2018 roku Polskiej Strefy Inwestycji). Od początku tego roku spółki, które zdecydowały się umiejscowić swoje nowe projekty na terenach strefy, zadeklarowały inwestycje o wartości ponad 1,6 mld zł. Większość z nich (36) reprezentuje sektor MŚP. Pozostałych 19 to duże przedsiębiorstwa, zatrudniające łącznie co najmniej 500 pracowników. Wśród inwestorów dominują w tym roku przedsiębiorstwa z branży maszynowej, transportu, elektroniki użytkowej, motoryzacji oraz sektora FMCG (spożywczego). Dzięki nowym projektom w regionie powstanie ponad 750 nowych, a utrzymanych zostanie ponad 6500 miejsc pracy. Najwięcej z nich w obrębie podstref gliwickiej i sosnowiecko-dąbrowskiej.

- Sytuacja geopolityczna i związane z nią m.in. wysokie ceny energii oczywiście nie pomagają firmom w planowaniu nowych inwestycji. W tym upatrujemy nieco niższy niż przed rokiem wskaźnik ubiegania się o wsparcie, choć nadal jest on bardzo wysoki, biorąc pod uwagę pozostałe strefy ekonomiczne w Polsce. Ze względu na obecny klimat geopolityczny nie spodziewamy się pobić zeszłorocznych, rekordowych ponad 100 decyzji, jednak fakt, że mamy ich już ponad 50 po trzech kwartałach jest naprawdę pozytywny i świadczy o dobrym klimacie do inwestycji. Szczególnie, jeśli patrzymy na mikro, małe i średnie firmy, które nie zwalniają tempa. Oczywiście poza regularnymi działaniami, jak wsparcie przedsiębiorstw na etapie planowania a później przeprowadzenia inwestycji, staramy się też maksymalnie promować strefę i korzyści, jakie może przynieść przystąpienie do KSSE. Stąd m.in. specjalna, online’owa kampania informacyjna, którą uruchomiliśmy z sukcesem w kwietniu czy udział w zeszłotygodniowej misji gospodarczej do Korei, po której mamy bardzo optymistyczne nadzieje co do nowych inwestorów w naszej strefie – dodaje dr Janusz Michałek.

Fot. Mat. pras.

W kwietniu br. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna uruchomiła online’ową kampanię informacyjną, skierowaną do przedstawicieli sektora MŚP. W jej wyniku od kwietnia do końca sierpnia 2022 r. z działem obsługi inwestora KSSE skontaktowało się bezpośrednio ponad 160 przedsiębiorców, z których część już odebrała lub jest w trakcie procesu otrzymania decyzji o wsparciu i możliwości inwestycji na terenach strefy. Częścią kampanii jest specjalny serwis informacyjny, dostępny na stronie www.ksse.com.pl/DlaMSP, na którym potencjalni inwestorzy znajdą m.in.: specjalny kalkulator, dzięki któremu mogą w kilka minut sprawdzić, czy ich inwestycja kwalifikuje się do wsparcia w ramach KSSE, poradnik inwestora MŚP, czy też dane i przykłady firm, które z sukcesem zainwestowały w Strefie.