Które regiony mają najlepsze zachęty dla inwestorów? Mapa pomocy publicznej zmieniła się

Miniony rok 2021 był rekordowy, jeśli chodzi o inwestycje w Polsce. Przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zagraniczne firmy zainwestowały w naszym kraju ponad 3,5 mld euro.

– To 800 mln euro więcej niż przed rokiem i o 700 mln więcej niż w rekordowym do tej pory roku 2019. Za tymi liczbami kryją się nie tylko pieniądze, ale też nowe miejsca pracy – będzie ich blisko 18 tys. – tłumaczy Monika Grzelak, zastępca dyrektora Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Największymi inwestorami w Polsce pod względem nakładów finansowych w 2021 r. były biznesy z Korei Południowej, Niemiec i USA.

Kto jest liderem inwestycji zagranicznych w Polsce?

Największymi inwestorami pod względem nakładów finansowych w 2021 r. były biznesy z państw: Korea Południowa inwestując w Polsce 1,9 mld euro i tworząc 1 967 miejsc pracy, Niemcy, realizując projekty w kwocie 155 mln euro i generując 192 miejsca pracy oraz USA, których inwestorzy zaplanowali nad Wisłą inwestycje na łączną kwotę 363,91 mln euro, dając 5 414 miejsc pracy.

Jak wynika z najnowszej edycji raportu JLL „Made in Poland” Polska była w bieżącym roku atrakcyjnym miejscem dla rozwijania działalności inwestycyjnej w takich sektorach jak: BSS (IT+SSC), B&R, elektromobilności, motoryzacyjnym, medycznym, elektronicznym, materiałów budowlanych i chemicznym.

Obecnie obsługiwanych jest 214 aktywnych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 11 557,05 mln euro, a deklarowane zatrudnienie w związku z planowanymi inwestycjami mogłoby wynieść nawet 63 041 osób w ciągu najbliższych kilku lat.

Jak skusić inwestora do słabszego regionu?

Wybór optymalnej lokalizacji dla nowej inwestycji to złożone zadanie wymagające weryfikacji wielu kryteriów. Te czynniki różnią się w zależności od branży, ale kilka aspektów jest wspólnych dla większości firm. To m.in.: polityczna stabilność, otoczenie gospodarcze, dobry klimat biznesowy, dostępność talentów i siły roboczej oraz jakość życia.

Coraz częściej państwowe i lokalne programy wsparcia są dodawane do tej listy najważniejszych kryteriów wyboru, ponieważ mogą zrekompensować koszty początkowe inwestycji.

Mapa limitów pomocy publicznej w Polsce ostatnio się zmieniła. W dziewięciu województwach je zwiększono, a w trzech zredukowano. Z kolei Warszawa i niektóre okoliczne gminy zostały w ogóle wykluczone. Fot. Raport JLL, PAIH, Hays oraz ALTO

W 2021 r. europejskie przepisy dotyczące regionalnej pomocy państwa przeszły gruntowną rewizję. W kwietniu Komisja Europejska przyjęła nowe wytyczne w sprawie pomocy regionalnej, będące podstawą przyznawania środków publicznych. Mają zachęcić biznes do inwestowania na obszarach o słabych wynikach. Przepisy będą obwiązywały do 2027 r.

Najważniejsze zmiany na nowej mapie pomocy państwa zakładają, że w dziewięciu województwach powiększono poziom możliwego wsparcia.

- Do województw regionu Polski wschodniej, która w już w poprzedniej perspektywie finansowej miała wyższy wskaźnik dopuszczalnej pomocy, dołączyło woj. świętokrzyskie. Oznacza to możliwość dofinansowania 50 proc. wartości inwestycji, czyli jeżeli inwestor realizuje przedsięwzięcie za 10 mln zł to może otrzymać 5 mln zł dotacji - opisuje Monika Grzelak.

Najwyższe w UE poziomy dozwolonej pomocy publicznej

W woj. małopolskim, łódzkim, opolskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim poziom wsparcia wzrósł z 35 proc. do 40 proc.

- Wskaźniki pomocy publicznej zmalały jedynie w woj. pomorskim z 35 proc. do 30 proc. oraz w woj. wielkopolskim i dolnośląskim do 25 proc. - wyjaśnia Monika Grzelak.

Limity są wyznaczane na podstawie porównania regionalnego PKB per capita do średniej unijnej. To oznacza, że właśnie te regiony Polski najlepiej się rozwijają. Jednocześnie województwa: wielkopolskie i dolnośląskie stały się tzw. obszarami „c”, w których udzielane jest wsparcie wyłącznie dla firm rozpoczynających nową działalność gospodarczą – reinwestycje się nie kwalifikują.

Dobrą zachętą dla inwestorów powinno być to, że mamy najwyższe w Unii Europejskiej poziomy dozwolonej pomocy publicznej - wyjaśnia Monika Grzelak, zastępca dyrektora Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

- Oczywiście Warszawa i niektóre okoliczne gminy zostały wykluczone z wykazu regionów kwalifikujących się o pomoc publiczną - dodaje Monika Grzelak.

Czy to są dobre zmiany dla polskiego rynku?

- Jest to na pewno dobra zachęta dla inwestorów, ponieważ możemy się chwalić tym, że mamy najwyższe w Unii Europejskiej poziomy dozwolonej pomocy publicznej - wyjaśnia zastępca dyrektora Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.