Francuska marka kosmetyczna L'Occitane, ujawniła szczegóły swojej sprzedaży rosyjskich aktywów w lecie zeszłego roku.

Koncern L'Occitane oszacował wartość biznesu w Rosji, który został przekazany lokalnemu zarządowi, na prawie 3 miliardy rubli.

Spółka zacznie otrzymywać płatności od 2025 roku.

Będzie jednak miała możliwość odkupienia akcji rozdzielonych rosyjskim pracownikom L'Occitane.

Francuski koncern kosmetyczny L'Occitane Group ujawnił koszt transakcji sprzedaży rosyjskich aktywów, do której doszło w czerwcu 2022 roku. Według śródrocznego sprawozdania finansowego spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023 (kończącego się 31 marca 2023 r.) wartość godziwa L'Occitane Russia na dzień 3 czerwca 2022 r. wynosiła 44,5 milionów euro (czyli 2,9 miliardów rubli na giełdzie kursu Banku Centralnego w tym dniu). Umowa między stronami przewiduje, że rosyjscy beneficjenci spółki będą musieli wypłacać te środki w zatwierdzonych transzach przez cztery lata, począwszy od 2025 roku.

Jak wcześniej informowała niezależna grupa prasowa RosBusinessConsulting, w wyniku transakcji akcje spółki trafiły do ​​kluczowych rosyjskich pracowników L'Occitane: Rostysława Kowalenko (31 proc.), Natalii Milekiny, Olgi Sabirowej i Aleksieja Szumowa (każdy otrzymał po 23 proc.). Akcje przekazane rosyjskim menedżerom najwyższego szczebla są zastawione na L'Occitane International (struktura Grupy L'Occitane). Przeniesienie aktywów rosyjskich przewiduje, że francuska firma corocznie przez pięć lat, począwszy od 3 czerwca 2025 r., ma prawo odkupu akcji, jak można przeczytać w raporcie. Cena wykonania opcji kupna (która daje kupującemu prawo do zakupu składnika aktywów po ustalonej cenie w ustalonym terminie lub wcześniej i nakłada na sprzedającego obowiązek sprzedaży go na żądanie) będzie oparta na wartości godziwej działalności rosyjskiego podmiotu, co z kolei zostanie ustalone przez niezależnych ekspertów.

W kwietniu 2022 roku Grupa L'Occitane, w obliczu wezwań do bojkotu firmy w związku z kontynuacją działalności na rynku rosyjskim po inwazji na Ukrainę, została zmuszona do czasowego zamknięcia sklepów i wstrzymania sprzedaży internetowej w Rosji. Wcześniej firma ograniczyła działalność biznesową w kraju i zawiesiła inwestycje, a w maju podjęła decyzję o wyjściu z rynku. Rosyjska działalność L'Occitane stanowiła 3,5 proc. całkowitej sprzedaży netto grupy przed wybuchem wojny w Ukrainie. W pierwszej połowie roku podatkowego 2023 przychody firmy osiągnęły prawie 900,5 miliona euro, co oznacza wzrost o 29,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku.