8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet, a jak podają dane GUS za IV kw. 2022 r. – aż 49,7 proc. osób pracujących w Polsce stanowią kobiety. Wiele z nich osiąga sukcesy m.in. w logistyce.

Jak podaje Rzecznik Praw Obywatelskich, w Polsce luka płacowa wynosi 8,5 proc. i choć jest niższa niż średnia unijna (z danych Eurostatu wynika, że średnia różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn wynosi w UE 14,1 proc.), to jednak na przestrzeni dziesięciu lat wzrosła prawie dwukrotnie. Kobiety często mają niższy status materialny, nawet o 30 proc. niższe emerytury, co wiąże się z większym ryzykiem ubóstwa.

Jak podaje Amerykańskie Stowarzyszenie Kobiet Uniwersyteckich (the American Association of University Women), przy obecnym postępie różnice w wynagrodzeniach między mężczyznami a kobietami nie zmniejszą się do 2111 r.

Na podstawie zebranych danych Naukowcy z Europejskiego Banku Centralnego stwierdzili, że wzrost o 1 pkt proc. udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych prowadzi do zmniejszenia emisji CO2 o 0,5 proc. Co więcej, po porozumieniu paryskim przedsiębiorstwa, które charakteryzowały się większym zróżnicowaniem płci na poziomie zarządzania, zmniejszyły emisje CO2 o około 5 proc. więcej niż firmy, w których jest więcej menedżerów płci męskiej.

Jak wynika z raportu McKinsey zmniejszenie nierówności, może przynieść wymierne korzyści dla polskiej gospodarki. Do 2030 roku może to być dodatkowe ponad 9 proc. PKB Polski, czyli równowartość prawie 300 mld złotych rocznie.

W badaniu „Przywództwo kobiet w logistyce — gdzie jesteśmy i co dalej?”, aż 86 proc. kobiet na stanowiskach kierowniczych z branży logistycznej uważa się za liderki i chce pełnić role liderskie. Jednocześnie 42 proc. menedżerek dostrzega bariery w organizacji ich miejsc pracy, a jako główne bariery na ścieżce do awansu wskazuje: brak pewności siebie i brak wiary w wygraną (62 proc.), obowiązki związane z życiem prywatnym, np. wychowywanie dzieci (51 proc.), brak uznania kompetencji kobiet za równe kompetencjom mężczyzn (41 proc.).

Z tego samego badania wynika, że 85 proc. menedżerek/liderek potwierdziło, iż ma wpływ na zmiany w swoim środowisku pracy, a 95 proc. chce być częścią procesu zmian w tworzeniu bardziej zróżnicowanego, integracyjnego i sprawiedliwego miejsca pracy.

Według badania Gartnera „The Women in Supply Chain Survey 2021”, na świecie kobiety stanowią już ponad 40 proc. wszystkich pracowników łańcucha dostaw.