W Polsce spada liczba aptek indywidualnych. Natomiast wyraźnie rośnie wartość rynku aptecznego. Pojawia się coraz więcej aptek należących do sieciówek.

IQVIA Poland opublikował najnowsze dane dotyczące rynku aptecznego.

Z analizy za styczeń 2023 wynika, że nadal spada w Polsce liczba indywidualnych aptek.

Przybywa natomiast aptek pod szyldami sieci.

Z najnowszego raportu miesięcznego IQVIA Poland, za styczeń 2023, wynika, że liczba aptek indywidualnych spadła o 292 rok do roku i o 7 miesiąc do miesiąca. Pomimo ograniczeń prawnych, wzrosła liczba aptek działających pod szyldami sieci – o 46 rok do roku i o 3 miesiąc do miesiąca.

Łącznie w Polsce działa 12 887 aptek i punktów aptecznych. 17 największych sieci aptecznych (powyżej 50 aptek w sieci, 2996 aptek) odpowiada za około 35 proc. wartości rynku. 328 sieci liczących powyżej 5 placówek, skupia 5 951 aptek.

Wartość sprzedaży w aptekach stacjonarnych wyniosła 4 mld zł i była wyższa o 14 proc. rok do roku. O 4 proc. wzrosła liczba sprzedanych opakowań i wyniosła 162 mln. Apteki wysyłkowe sprzedały za 161 mln zł. Dynamika wzrostu w tym kanale wyniosła 17 proc. rok do roku.

Apteki sieciowe osiągają wyższe miesięczne obroty niż apteki stacjonarne. W przypadku aptek stacjonarnych jest to średnio 212 tys. zł, a w przypadku sieciowych 418 tys. zł.

Około 2,3 tys. (6 proc.) produktów bez recepty stanowi aż 80 proc. obrotu apteki w każdej kategorii.