Powoli kończy się era przywiązania pracownika do pracodawcy, a lojalność stopniowo zanika – dowodzą badania firm rekrutacyjnych.

Pracownicy są otwarci na zmiany i potrzebują wspierających narzędzi.

Licząc się z coraz mniejszą pulą rąk do pracy, zatrudniający są zmuszeni pozyskiwać wciąż nowych kandydatów, także z zagranicy.

W dobie tak dużej mobilności w światowym zatrudnieniu, pracodawców wspierają kompleksowe rozwiązania dla branży HR, takie jakie oferuje Deel.

Pracujący są nastawieni na zmianę i jest to globalny trend. Na całym świecie 94 proc. wszystkich pracowników jest otwartych na poszukiwanie nowych wyzwań zawodowych, w Polsce odsetek ten wynosi 90 proc. – dowiadujemy się z badania firmy rekrutacyjnej PageGroup. Podobnych wniosków dostarcza raport Klubu Dyrektorek i Dyrektorów PR (KDPR) zrealizowany we współpracy z Kantar Polska. W ocenie menadżerów HR oraz dyrektorów odpowiedzialnych za kluczowe zespoły i obszary zarządzania z czołowych polskich firm, zatrudnieni oczekują przede wszystkim zapewnienia work-life balance (97 proc.) oraz możliwości wyboru między pracą zdalną a stacjonarną (94 proc.). Istotną nowością zauważoną przez pracodawców wśród pracowników po pandemii jest większa gotowość do zmiany pracy oraz wyższe wymagania płacowe.

Pracownicy stawiają na rozwój, nie zważając na lojalność wobec pracodawcy. Oczekują przede wszystkim elastyczności co do miejsca wykonywania pracy, co wiąże się bezpośrednio z równowagą w życiu zawodowym i prywatnym. Choć pracodawcy bardzo się starają, by podtrzymać lojalność i zaufanie pracowników, na konkurencyjnym rynku pracy nie jest to łatwe. Ponad jedna trzecia firm stawia na benefity pozapłacowe, takie jak opieka medyczna, dodatkowe przekąski czy bony na rozrywkę kulturalną. Jednak to wynagrodzenie jest kluczowym motorem zmiany – kandydaci rozglądający się za nowym miejscem pracy zwracają uwagę przede wszystkim na zarobki (26 proc. wskazań).

W Polsce jest obecnie najniższe w Europie bezrobocie. W kwietniu wyniosło 2,7 proc. – wynika z najnowszych danych Eurostatu. To najniższy wskaźnik w całej Unii (przy czym taka sama stopa bezrobocia jest także w Czechach).

Rynek pracy zmienia się więc na niekorzyść pracodawców, którzy do wyboru mają coraz bardziej ograniczoną liczbę talentów. Wykwalifikowani specjaliści stają się coraz drożsi i trudniejsi do znalezienia – podkreśla Liina Laas, dyrektor ds. ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej w Deel.

Upowszechnienie się pracy zdalnej, dzięki której pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki poza siedzibą firmy, to potężne narzędzie w ich ręku. Mogą pracować dla kogo chcą, skąd chcą i jak chcą. Nie dziwi więc ich zwiększona mobilność, porzucanie niesatysfakcjonującej posady i nielojalna postawa. Jednak dla pracodawców ta forma świadczenia obowiązków to także potężne źródło korzyści. Nie mając wyboru, otwierają się na nowe kierunki rekrutacji – dowodzi Raport Deel State of Global Hiring 2022.

Dziś granice państw nie mają dużego znaczenia, nie są poważną barierą. Rozwój pracy zdalnej to więc z jednej strony wyzwanie dla polskich firm, które muszą konkurować z zachodnimi organizacjami podbierającymi im zasoby, ale z drugiej ogromna szansa na dotarcie do kandydatów z innych krajów - dodaje Liina Laas, dyrektor ds. ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej w Deel.

Według badania „Barometr ManpowerGroup – Perspektywy Zatrudnienia”, nawet jeśli sektor IT – swoisty papierek lakmusowy sytuacji rynkowej – ostatnio lekko wyhamował, to niedobór talentów z tego powodu nie zmalał. Jest niezmiennie duży, szacowany w Polsce na około 50 tysięcy specjalistów. Skoro brakuje ich na lokalnym podwórku, to firmy są zmuszone szukać pracowników za granicą. Liczba zatrudnionych w branży jest wciąż niewystarczająca względem potrzeb biznesu, który napędza coraz szybsza cyfryzacja gospodarki. W Polsce nadal brakuje projektantów i administratorów baz danych, programistów, specjalistów ds. projektowania, wdrażania i doskonalenia produktów i usług cyfrowych, a także specjalistów elektroniki, automatyki i robotyki – wynika z raportu „Barometr zawodów 2022” Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Sytuacja niedoboru pracowników z pewnością hamuje rozwój gospodarczy i konkurencyjność Polski. Wciąż rośnie także grupa specjalistów mieszkających nad Wisłą, ale wykonujących pracę dla firm z Europy Zachodniej czy z USA. Polscy przedsiębiorcy także powinni więc wykorzystać strategię zagranicznych konkurentów i wyruszyć na poszukiwania pracowników do innych krajów czy na inne kontynenty. Dzięki możliwościom, jakie otworzył przed nami powszechny home office, firmy mogą tworzyć w swoich strukturach globalne zespoły, zatrudniając pracowników, którzy nie muszą przeprowadzać się do Polski. Z pomocą nadchodzi Deel. Dzięki narzędziu do skutecznego zarządzania globalnym zespołem pracodawcy mogą zatrudniać bez konieczności zakładania oddziału za granicą. Pomaga to również w skalowaniu i testowaniu nowych rynków bez ponoszenia zbędnego ryzyka i kosztów.

Rozwiązanie Deel sprawdza się wszędzie tam, gdzie możliwa jest praca zdalna. Najczęściej z usług firmy korzystają przedstawiciele sektora technologicznego, ale też podmioty z innych branż. Deel działa w ponad 150 krajach i ma tam już ponad 15 000 klientów. Daje możliwość wypłacania wynagrodzeń pracownikom w ponad 120 walutach, także w kryptowalutach. W celu zaoferowania firmom globalnych umów zgodnych z prawem lokalnym, Deel zaangażował ponad 200 ekspertów prawnych na całym świecie. Wkracza, kiedy trzeba przygotować odpowiednią umowę, zapewnić pakiet benefitów, a później rozliczyć się z pracownikiem, spełniając ustawowe obowiązki płatnika związane z podatkami, ubezpieczeniami itp. Rozpoczęcie współpracy z platformą jest proste, intuicyjne i wygodne dla każdego przedsiębiorcy.