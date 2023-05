Chociaż wakacje w tym roku rozpoczynają się wyjątkowo wcześnie, Polacy nie czekają do lata i chętnie biorą wolny dzień, żeby cieszyć się wypoczynkiem w długi weekend czerwcowy.

Żeby obniżyć koszty, wyjeżdżają na krócej i coraz częściej stawiają na tzw. staycation.

Czyli wybierają noclegi i atrakcje niedaleko domu, w odległości do dwóch godzin jazdy samochodem czy pociągiem – wynika z danych serwisu Nocowanie.pl

Jak pokazują dane Nocowanie.pl Polacy niezmiennie lubią wiosenne podróże w czerwcowy długi weekend. W tym roku serwis odnotował blisko 19 proc. rezerwacji więcej niż w zeszłym. Tradycyjnie Polacy wybiorą się w góry. Najliczniej do Zakopanego, ale też do Karpacza, Białki Tatrzańskiej czy Szklarskiej Poręby. Jeśli nad morze – to najczęściej do Gdańska, Kołobrzegu czy Łeby.

Tradycyjnie Polacy wybiorą się w góry. Fot. Mat. pras.

Popularne są też wyjazdy typu city break. Na liście najpopularniejszych destynacji czerwcowych znalazły się: Kraków, Wrocław i Warszawa.

Ceny trzymają poziom z majówki, średnio za osobę za noc zapłacić trzeba 133 złote, a średnia wartość dokonanych rezerwacji to 974 złotych. Ale nie wszyscy muszą nastawiać się na tak duży wydatek.

Ceny trzymają poziom z majówki. Fot. Mat. pras.

Wszystko zależy od typu i standardu obiektów, warto poszukać też promocji czy ofert specjalnych przez nie oferowanych. W naszym serwisie, spokojnie znaleźć można oferty poniżej 50 złotych za osobę za noc, nawet w uznawanych za drogie Zakopanem czy Sopocie – podkreśla Tomasz Zaniewski, wiceprezes spółki Nocowanie.pl.

Innym sposobem na szukanie oszczędności jest skracanie pobytów. W przypadku długiego weekendu czerwcowego średnia długość rezerwacji to 2,47 doby – jest to czas o 10 proc. krótszy niż w zeszłym roku.

Przy czym czas wyjazdu skracamy nie tylko ze względu na koszty. Również dlatego, że jeden długi urlop, planowany z dużym wyprzedzeniem coraz częściej zamieniamy na kilka krótszych wyjazdów. Jak wynika z ankiety Nocowanie.pl przeprowadzonej wśród turystów – użytkowników serwisu, aż 41 proc. z nich deklaruje, że planuje 2-3 wyjazdy w roku, kolejne 13 proc. badanych wyjeżdża 3-5 razy do roku, a 12,8 proc. respondentów zamierza wyjechać nawet więcej niż 5 razy.

Z badania wynika też, że Polacy coraz częściej rezygnują z długich i męczących podróży i wybierają miejsca położone blisko domu. Już 14 proc. ankietowanych planuje bliskie podróże – w promieniu 120 kilometrów od miejsca zamieszkania.

- Widzimy kilka powodów, dla których trend „staycation” rośnie od kilku sezonów – tłumaczy Tomasz Zaniewski – Najpierw była to pandemia. Sposobem na obejście obostrzeń tego czasu było szukanie miejsc niedaleko domu. Teraz, w obliczu wysokich cen życia, dochodzi do tego chęć obniżenia kosztów. Poza tym skracając długość wypoczynku nie chcemy połowy tego czasu spędzić w męczącej podróży – podkreśla.

Rzeczywiście na chęć obniżenia kosztów podróży uwagę zwraca aż 45 proc. osób wybierających wypoczynek typu „staycation”, zaś 15 proc. rezygnuje z męczących podróży ze względu na dzieci i domowych czworonożnych pupili.

Inni – 18 proc. – doceniają atrakcyjność najbliższej okolicy i chcą wspierać lokalny biznes, a 9 proc. przyznaje, że po prostu nie lubi dalekich podróży.