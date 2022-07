Nabór ekspertów do pracy nad standardami sektorowymi raportowania ESG

Europejska Rada ds. Sprawozdawczości Finansowej rozpoczyna prace nad 40 standardami sektorowymi ESRS. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zachęca przedstawicieli spółek do zgłaszania się do grup eksperckich.

Standardy zostaną wydane przez Komisję Europejską jako akty delegowane i uzupełnią dyrektywę CSRD w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju.

Projekty standardów opracowuje Sustainability Reporting TEG według kierunków wskazanych przez Sustainability Reporting Board.

W trakcie prac nad standardami uwzględniane będą także opinie ekspertów z poszczególnych branż.

Do udziału w pracach zaproszone są wszystkie osoby, które mają doświadczenie w raportowaniu ESG w danych branżach. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zachęca przedstawicieli spółek do zgłaszania się do grup eksperckich. Można to zrobić wypełniając kwestionariusz udostępniony przez EFRAG tu.

Zgłoszenia należy dokonać na co najmniej 10 dni przed planowanym pierwszym spotkaniem grupy roboczej zajmującej się danym standardem sektorowym. Terminy spotkań ustalone przez EFRAG są dostępne TUTAJ.