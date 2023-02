Rekord na lotnisku w Jasionce. W nowy rok wchodzi ono z przytupem - w styczniu odprawiło 57,5 tys. pasażerów, co jest wynikiem o 10 proc. lepszym od najlepszego do tej pory stycznia 2019 roku.

W styczniu br. zanotowano ponad 900 operacji lotniczych.

Najwięcej pasażerów skorzystało z linii Ryanair (prawie 27 tys.) oraz PLL LOT (15 tys.) i Wizz Air (ponad 6 tys.).

5,5 tys. osób wybrało zimowe urlopy w Egipcie.

Jeśli chodzi o ranking odwiedzonych miast to najchętniej latano do Londynu (prawie 17 tys. pasażerów), Warszawy (15 tys.) i Dublina (4,5 tys.).

W poprzednim roku pobiliśmy sześć miesięcznych rekordów, większość w drugiej połowie sezonu, więc najlepszy styczeń jest kontynuacją tej dobrej serii. Liczymy, że znakomita passa zostanie podtrzymana w kolejnych miesiącach – mówi Adam Hamryszczak, prezes zarządu portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Lotnisko w Jasionce finalizuje szczegóły letniej siatki lotów, w której są już czartery do Turcji, Grecji, Bułgarii, Tunezji i Albanii oraz sezonowe loty do Zadaru czy Gdańska. 27 marca z podrzeszowskiego portu wznowione zostaną połączenia LOT-u do Nowego Jorku-Newark, a 23 kwietnia - Lufthansy do Monachium.