Najwięksi eksporterzy kosmetyków stanowią najbardziej atrakcyjnych partnerów biznesowych dla agencji dystrybucyjnych i hurtowników. Na liście znalazły się m.in. Korea, Francja, USA czy Szwajcaria.

Eksperci z Yahoo Finance przeanalizowali dane dotyczące globalnego handlu.

Chcieli ustalić, które kraje eksportują najwięcej produktów do makijażu i pielęgnacji.

Jako wartość dodaną podana jest również wartość eksportu wyrażona w dolarach za tonę, wraz z najlepszymi firmami w każdym kraju, jeśli są dostępne.

Ogólnie rzecz biorąc, sektor jest zdominowany przez kilku dużych międzynarodowych graczy, którzy wydają miliardy dolarów na rozwój produktów i marketing.

Według firmy badawczej Allied Market Research światowy przemysł kosmetyczny był wart 380 miliardów dolarów w 2019 roku i będzie rósł w tempie skumulowanej rocznej stopy wzrostu (CAGR) na poziomie 5,3 proc., by do końca 2027 roku osiągnąć wartość 463 miliardów dolarów.

12. Konfederacja Szwajcarska

Eksport kosmetyków w 2021 roku: 1,5 miliarda dolarów

Konfederacja Szwajcarska, znana również jako Szwajcaria, to dobrze prosperujący kraj europejski z PKB na mieszkańca wynoszącym 84 658 dolarów według parytetu siły nabywczej. Oczekuje się, że krajowy rynek kosmetyków będzie rósł o CAGR na poziomie 4,5 proc. w latach 2022-2027. Podobnie jak w innych krajach zachodnich, konsumenci w Szwajcarii również bardziej koncentrują się na produktach pochodzenia organicznego ze względu na szkodliwy wpływ chemikaliów na skórę. Kosmetyki do koloryzacji włosów i twarzy stanowią największą część szwajcarskiego rynku, a ogólnie w kraju działa ponad sto firm. Należą do nich Cell Premium, firma zajmująca się produktami przeciwstarzeniowymi, która jako jedna z pierwszych wykorzystuje komórki macierzyste w swoich produktach. Inne firmy to NIANCE, Lubex i Swiss Perfection. Tona szwajcarskiego eksportu kosmetyków była warta 75 000 dolarów w 2021 roku, co czyni go jednym z najcenniejszych na świecie.



11. Rzeczpospolita Polska

Eksport kosmetyków w 2021 r.: 2,1 miliardów dolarów

Rzeczpospolita Polska znajduje się w pierwszej szóstce rynków kosmetycznych w Europie, a według szacunków polskiego rządu w 2020 r. rynek ten był wart 4,3 miliarda euro. Niemcy, Wielka Brytania i Rosja to najwięksi partnerzy handlowi kosmetykami Polski, a eksport ten stanowił 1,4 proc. całkowitego eksportu kraju w 2021 roku. Santander Bank szacuje, że w 2019 roku przeciętny Polak wydał na kosmetyki 100 euro, czyli mniej niż średnia europejska. Największą notowaną na giełdzie firmą kosmetyczną w kraju jest Global Cosmed SA (WSC:GLC.WA), której kapitalizacja rynkowa wynosi 181 mln zł. Inni duzi gracze to Miraculum SA (WSC:MIR.WA) i Harper Hygienics SA (WSC:HRP.WA).



10. Republika Włoska



Eksport kosmetyków w 2021 r.: 2,2 miliardów dolarów



Republika Włoska to kraj południowoeuropejski z barwną historią, która rozciąga się od Cesarstwa Rzymskiego do Renesansu. Włoskie uznanie dla piękna i estetyki nadaje temu krajowi również tętniący życiem przemysł kosmetyczny. Sektor ten był wart 17,7 miliarda dolarów w 2018 roku, co czyni go czwartym co do wielkości w Europie. Włoskie firmy koncentrują swoje wysiłki bardziej na produktach do pielęgnacji włosów niż na pielęgnacji skóry. Szacuje się, że w latach 2022-2027 branża będzie rosła w tempie CAGR na poziomie 6,2 proc. Największą rodzimą spółką kosmetyczną notowaną na giełdzie we Włoszech jest Intercos SpA (BIT:ICOS.MI) z kapitalizacją rynkową w wysokości 1,2 miliarda euro. Inne wielkie nazwiska to Kiko Milano z Gruppo Percassi S.p.A, Diego Dalla Palma Milano oraz pierwsza włoska marka założona przez YouTubera, Mulac Cosmetics.



9. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej



Eksport kosmetyków w 2021 r.: 2,35 miliardów USD



Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, czyli Wielka Brytania, jest jedną z największych gospodarek świata i światową potęgą we współczesnej polityce. Brytyjski przemysł kosmetyczny jest również jednym z największych na świecie, a rynek produktów do pielęgnacji zdrowia i urody wart jest w 2021 roku aż 36,7 miliarda funtów. Od tego czasu do 2026 roku ma rosnąć w tempie 2 proc. Wielka Brytania jest także miejscem powstania jednej z największych na świecie firm kosmetycznych i środków higieny osobistej, Unilever PLC (LON:ULVR.L). Unilever ma w swoim portfolio kilkadziesiąt marek kosmetycznych i upiększających, takich jak Dove, Brisk czy Noxzema. Innym brytyjskim gigantem środków higieny osobistej jest Reckitt Benckiser Group plc (LON:RKT.L) z kilkoma produktami do pielęgnacji ciała. Inne brytyjskie firmy to Avon Products, Inc., The Body Shop International Limited (spółka zależna L'Oréal SA (EPA:OR.PA)) oraz Yardley of London - jedna z najstarszych firm kosmetycznych na świecie. Inne godne uwagi firmy sprzedające kosmetyki i produkty upiększające w branży to The Procter & Gamble Company (NYSE:PG), Ulta Beauty, Inc. (NASDAQ:ULTA) i The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL).



8. Chińska Republika Ludowa



Eksport kosmetyków w 2021 roku: 2,5 miliarda dolarów



Chińska Republika Ludowa to kraj z jedną z największych sił zbrojnych na świecie i największą gospodarką pod względem parytetu siły nabywczej. Oczywiście daje to również Chinom podstawę do budowania silnego przemysłu kosmetycznego, który według niektórych szacunków był wart aż 52 miliardy dolarów w 2020 roku. Największą krajową firmą kosmetyczną w Chinach pod względem wartości rynkowej jest Proya Cosmetics Co., Ltd. (SHA:603605.SS), która jest wart 45,88 miliarda CNY.



7. Republika Federalna Niemiec



Eksport kosmetyków w 2021 r.: 3,96 miliardów dolarów



Republika Federalna Niemiec jest jedną z największych gospodarek na świecie, a także posiada największy europejski sektor kosmetyczny. Sektor ten był wart 13,6 miliarda euro w 2021 r., co stanowi największą część europejskiego przemysłu o wartości 80 miliardów euro. Lukratywny charakter branży prowadzi również do tego, że działa w niej wiele firm; spośród nich największą spółką notowaną na giełdzie jest Henkel AG & Co KGaA (ETR:HEN3.F), której wartość rynkowa wynosi 27,63 miliarda euro. Innym dużym graczem jest Beiersdorf Aktiengesellschaft (ETR:BEI.F) (kapitalizacja rynkowa 26,7 miliarda euro). W Niemczech produkty takich firm jak The Procter & Gamble Company (NYSE:PG), Ulta Beauty, Inc. (NASDAQ:ULTA) i The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) są niezwykle znane.

6. Hongkong



Eksport kosmetyków w 2021 r.: 4,55 miliardów dolarów



Rynek kosmetyków w Hongkongu był wart 344 miliony dolarów w 2022 roku i oczekuje się, że do 2027 roku będzie rósł w tempie 3 proc. CAGR. Niektóre wyjątkowe firmy kosmetyczne z Hongkongu to Natasha Moor Cosmetics, która zapewnia ofiarom handlu ludźmi i osobom wychodzącym z kryzysu uzależnieniowego potrzebne do powrotu do społeczności zasoby, oraz Rare Skin Fuel, które wykorzystuje metody high-tech do wytwarzania produktów do pielęgnacji skóry. Kosmetycznym gigantem z Hongkongu jest Bonjour Holdings Limited (SEHK:653.HK). Dochód rozporządzalny i wzrost korzystania z mediów społecznościowych stymulują rozwój branży kosmetycznej, co dobrze wróży firmom takim jak The Procter & Gamble Company (NYSE:PG), Ulta Beauty, Inc. (NASDAQ:ULTA) i The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL).



5. Stany Zjednoczone Ameryki



Eksport kosmetyków w 2021 r.: 5,49 miliardów dolarów



Stany Zjednoczone Ameryki to nominalnie największa gospodarka świata, która ma również największy przemysł kosmetyczny. Rynek kosmetyków w USA był wart 92 miliardy dolarów w 2020 roku i będzie rósł w tempie CAGR na poziomie 8,64 proc. do 2026 roku, aby osiągnąć poziom 155 miliardów dolarów do końca okresu objętego prognozą. Największa amerykańska firma zajmująca się higieną osobistą, The Procter & Gamble Company (NYSE:PG), otworzyła w marcu 2022 r. Inne amerykańskie giganty kosmetyczne to The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) (kapitalizacja rynkowa 85,9 miliarda dolarów, co czyni ją drugą co do wielkości firmą kosmetyczną na świecie) oraz Kimberly-Clark Corporation (NYSE:KMB) z kapitalizacją rynkową 45,66 miliarda dolarów. Eksport kosmetyków z USA w 2021 roku był wart 31 094 dolarów za tonę, co plasuje je na trzecim miejscu pod względem wartości na liście.



4. Japonia



Eksport kosmetyków w 2021 r.: 6,2 miliardów dolarów



Japonia to kraj wyspiarski, który jest jednym z najlepiej prosperujących obszarów na świecie, wliczając w to prężny przemysł kosmetyczny, który w roku 2021 był wart 41,9 miliarda dolarów i ma rosnąć w CAGR na poziomie 5,4 proc. do 2026 roku. Przemysł japoński stymuluje naukowców do tworzenia różnych innowacji, takich jak spersonalizowany test koloru skóry, który zapewnia pomoc w dobraniu odpowiedniej palety kolorów kosmetyków na podstawie odcienia cery. Największą japońską firmą zajmującą się kosmetykami do makijażu jest Shiseido Company, Limited (TYO:4911.T), której wartość szacuje się na 2,48 biliona japońskich jenów. Inne czołowe firmy to DHC Corporation i Mandom Corporation (TYO:4917.T).



3. Republika Singapuru



Eksport kosmetyków w 2021 r.: 6,6 miliardów dolarów



Republika Singapuru to azjatycki kraj wyspiarski z drugim co do wielkości PKB na mieszkańca na świecie, który wynosi aż 131 580 dolarów. Ze względu na niewielkie rozmiary kraju, jego przemysł kosmetyczny jest wart zaledwie 1,1 miliarda dolarów i oczekuje się, że do 2027 roku wzrośnie o 1,51 proc. Singapur jest jednak silnym eksporterem kosmetyków, a jego eksport wyniósł 6,6 miliarda dolarów w 2021 roku. firmą kosmetyczną jest Best World International Limited (SGX:CGN.SI), której wartość giełdowa wynosi 775 milionów dolarów singapurskich (SGD).



2. Republika Korei (ROK)



Eksport kosmetyków w 2021 r.: 7,6 miliardów dolarów



Republika Korei (ROK), powszechnie znana jako Korea Południowa, jest krajem azjatyckim o zaawansowanej gospodarce. Jest to również jeden z największych rynków kosmetycznych na świecie, który był wart 12,6 miliarda dolarów w 2020 r. i oczekuje się, że do 2027 r. wzrośnie o 5,22 proc. CAGR. Tona eksportu kosmetyków z Korei Południowej o wartości 7,6 miliarda dolarów w 2021 r. była warta 30 157 dolarów, trzeci najcenniejszy na naszej liście. Jej największą firmą kosmetyczną jest LG H&H Co., Ltd. (KRX:051900.KS) z kapitalizacją rynkową wynoszącą 11,36 bilionów wonów koreańskich. Inni duzi gracze to Amorepacific Corporation (KRX:090430.KS) i Cosmax, Inc. (KRX:192820.KS).



1. Republika Francuska



Eksport kosmetyków w 2021 r.: 10,7 miliardów dolarów



Republika Francuska to kraj o rozwiniętej gospodarce i statusie wielkiego mocarstwa. Jej branża kosmetyczna jest również jedną z największych w Europie i była warta w tym roku 15 miliardów dolarów, a do 2027 roku ma wzrosnąć o CAGR na poziomie 1,79. Francja jest siedzibą największej na świecie marki kosmetycznej L'Oréal SA (EPA:OR. PA), która jest warta na giełdzie 184 miliardy euro. Inne francuskie firmy kosmetyczne to Interparfums SA (EPA:ITP.PA) i Société BIC SA (EPA:BB.PA). Jedna tona eksportu francuskich kosmetyków była warta 31 417 dolarów w 2021 roku.