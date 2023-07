Polacy wypoczywają w kraju bez wyrzeczeń, czerpiąc z wypoczynku maksimum doświadczeń. All inclusive to już nie tylko wakacje za granicą.

Polacy chętnie decydują się na wypoczynek w kraju i wiedzą, że nie muszą rezygnować z jakości premium.

SPA, doskonałe restauracje - wszystko to czeka na nich w polskich hotelach.

Około 85 proc. hoteli badanych w ramach akcji #RezerwujSprytnie oferuje usługi pakietowe.

Aż 58 proc. rezerwacji na bieżący sezon stanowią właśnie rezerwacje w ramach pakietów.

Goście decydują się urozmaicać swój pobyt o dodatkowe atrakcje, zabiegi i maksymalizują doświadczenia podczas wypoczynku.

Egipt, Turcja, Bułgaria? Tani luksus bez wyrzeczeń? Niekoniecznie. Z danych z Polskiej Izby Turystyki wynika, że wypoczynek za granicą w br. może kosztować przeciętnie nawet 1000 zł więcej niż w 2022 roku. W obliczu takiego wzrostu cen, niegdyś budżetowy wyjazd za granicę przestaje być atrakcyjny, gdy w granicach Polski czeka na podróżujących najwyższy standard miejsc noclegowych i usług w ich ofercie.

Polacy decydują się na krajową turystykę - dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, coraz krótszy czas dojazdu do wybranej lokalizacji, imponująca baza hotelowa zachęcają do organizowania wakacji w Polsce. Luksusowy wypoczynek czeka na turystów w otoczeniu jezior, gór, morza, lasów czy niebanalnych miast.

Popularność wakacji w Polsce nie słabnie - Polacy chętnie odkrywają imponujące, pełne uroku miejsca, które często znajdują się zaledwie kilka godzin od miejsca zamieszkania. Pozornie znane regiony okazują się skrywać bogactwo kulturowe, przyrodnicze, smakowe, z którego podróżujący po Polsce mogą czerpać w trakcie swoich wyjazdów wakacyjnych. Polska ma wiele do zaoferowania turystom: regaty na polskich jeziorach, zabytki historyczne z listy UNESCO, festiwale muzyczne, klimatyczne miasteczka, komfortowe i piękne wnętrza hoteli z bogatą ofertą usług dodatkowych i wiele innych unikatowych atrakcji. Trend minionych dekad, jakim były bliskowschodnie destynacje, odwraca się: świadomi konsumenci chcą odkrywać Polskę. Do takiej zmiany niewątpliwie przyczynia się wzrost cen ofert podróży zagranicznych.

Kampania #RezerwujSprytnie, organizowana przez markę Profitroom - dostawcę technologii rezerwacyjnych dla większości hoteli w Polsce, pokazuje, że decydując się na wakacje w kraju można zarówno zaoszczędzić, jak i cieszyć się wysokim poziomem wypoczynku, a dzięki rezerwacjom bezpośrednim - dopasować pobyt do indywidualnych potrzeb. Jest na to prosty sposób: wystarczy zdecydować się na bezpośredni kontakt z hotelem poprzez wejście na stronę www hotelu. Hotelarze oferują szereg korzyści: pakiety dla rodzin z animacją jakości premium dla dzieci (dostępność wewnętrznych parków wodnych, zajęć plastycznych), oferty SPA doskonałe zarówno dla klientów bezpośrednich, jak i do zakupu w postaci vouchera prezentowego - wiele polskich hoteli oferuje wyjątkowe benefity i atrakcje. Dlatego najkorzystniejszym rozwiązaniem, by dopasować pobyt pod własne preferencje, jest bezpośredni kontakt z hotelem i otrzymanie dokładnych informacji (często niedostępnych inaczej niż właśnie na stronie www hotelu, która może wyjść naprzeciw także niestandardowym potrzebom). Taka forma kontaktu to również gwarancja personalizacji oferty i specjalnych zniżek, które zarezerwowane są wyłącznie dla klientów dokonujących rezerwacji bezpośredniej.