Całkowity wolumen inwestycji w nieruchomości handlowe w pierwszych 9 miesiącach 2022 r. przekroczył 822 mln euro, co jest najwyższym poziomem od czasu rekordowego wyniku 878 mln euro z 2019 r.

W III kwartale 2022 r. deweloperzy dostarczyli na polski rynek 113 000 mkw. GLA nowoczesnej powierzchni handlowej.

Liderem niezmiennie pozostaje format parku handlowego, który odpowiada za 66 proc. nowej podaży.

15 proc. tej powierzchni powstało w ramach dwóch wolnostojących magazynów handlowych (sklepów DIY).

Pozostałe 19 proc. w centrach typu convenience.

Segment parków handlowych powiększył się o 8 nowych obiektów i rozbudowę jednego istniejącego parku, zasilając równomiernie miasta wszystkich wielkości. Do największych projektów otwartych w III kwartale 2022 r. należą: Aniołów Park, Częstochowa (GLA 17 500 mkw.), Cuprum Park, Lubin (GLA 13 000 mkw.) i Vendo Park, Otwock (GLA 9 200 mkw.). Dwa pierwsze obiekty to doskonałe przykłady zaadaptowania przestrzeni po zamkniętych sklepach Tesco.

Cuprum Park w Lubinie.

Prawie 430 000 mkw. nowej powierzchni jest w fazie budowy. Przeszło połowa tej podaży (205 000 mkw.) ma trafić na rynek w ostatnim kwartale roku. Niezmiennie parki handlowe pozostają dominującym formatem pod względem udziału powstającej powierzchni (50 proc.). Ponadto sektor magazynów handlowych powiększy się o 40 000 mkw. w trzech nowych, wolnostojących projektach (Meble Agata w Radomiu, Leroy Merlin w Warszawie i Kaufland w Rzeszowie).

Wysokie ceny energii i rosnąca inflacja wpływają na sytuację rynkową w całej Europie. Jak wynika z prognoz ekonomistów, najtrudniejszym okresem będzie nadchodząca zima. Jednak Polska znajduje się w korzystniejszej sytuacji pomimo rosnącej presji inflacyjnej – przekonują eksperci JLL w najnowszym raporcie. Rynek handlowy w Polsce za III kwartał 2022. Według Oxford Economics PKB w Polsce będzie rosło w latach 2022-2026 średnio o 3,0 proc. rocznie, znacznie powyżej średniej dla całej UE i strefy euro (1,8 proc.). Ponadto w Polsce prognozuje się najsilniejszy wzrost wydatków w handlu detalicznym do 2026 r. Oxford Economics podaje też, że sprzedaż detaliczna, w ujęciu wartości realnej, ma rosnąć o 4,6 proc. rocznie do 2026 r., co plasuje Polskę w czołówce krajów europejskich.

Perspektywy dla polskiego rynku handlowego wyglądają pozytywnie, co potwierdza zainteresowanie ze strony nowych międzynarodowych sieci wchodzących do kraju. W ostatnim kwartale na polski rynek weszła między innymi nowa marka modowa Uniqlo z Japonii, czy koncepcja dyskontowa Gudi home. Zanotowaliśmy również silny rozwój marek już obecnych, poszukujących możliwości ekspansji, takich jak Primark, który niedawno podwoił liczbę sklepów w Polsce. Zauważalny jest również rozwój działań ESG – stają się one istotnym elementem planowania i strategii wielu firm. Do najczęściej spotykanych rozwiązań w obiektach handlowych należą: ładowarki samochodowe, większa ilość terenów zielonych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Niedawno otwarty Vendo Park w Skarżysku-Kamiennej wyszedł naprzeciw tej potrzebie, instalując panele fotowoltaiczne tuż obok budynku – zauważa Anna Wysocka, Head of Retail Agency, JLL.

Uniqlo w Warszawie

Innym przykładem proekologicznych aktywności ze strony deweloperów i właścicieli obiektów handlowych jest wprowadzanie usprawnień komunikacyjnych ułatwiających dojazd, poruszanie się oraz przyjazne parkowanie. Ścieżki rowerowe, stojaki, punkty serwisowe to tylko wybrane przykłady wyjścia naprzeciw potrzebom konsumenta. Właściciele obiektów prowadzą także działania edukacyjne, zachęcające do korzystania z takich rozwiązań.

Agnieszka Kołat, Head of Retail Investment, JLL.

W I połowie 2022 r. obiekty handlowe o łącznej wartości ponad 760 mln euro zmieniły swoje struktury własnościowe w 20 transakcjach, a kolejnych 7 obiektów zyskało nowych właścicieli w III kw. Wartość tych kontraktów wyniosła 62 mln euro, zatem średni wolumen transakcyjny to aż 30 mln euro – 48 proc. poniżej średniej w porównaniu do okresu sprzed pandemii, jednak już istotnie powyżej średniej dla transakcji z 2021 r. Wskazuje to na zainteresowanie inwestorów nie tylko parkami handlowymi, centrami convenience, wolnostojącymi sklepami spożywczymi i budowlanymi, ale także portfelami nieruchomości handlowych i większymi aktywami – dodaje Agnieszka Kołat, Head of Retail Investment, JLL.

Największą transakcją w III kw. 2022 r. była sprzedaż Centrum Franowo w Poznaniu o powierzchni 15 600 mkw. Nieujawniony nabywca zapłacił 21 mln euro za centrum handlowe z najemcami takimi jak: Biedronka, Media Expert, Pepco i dużym komponentem biurowym.

Obecnie wiele transakcji w sektorze handlowym znajduje się w fazie wyłączności z planowanymi terminami zamknięcia jeszcze w 2022 r. Mając to na uwadze, ubiegłoroczny wolumen około 1 mld euro może zostać istotnie przekroczony.