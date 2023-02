Jaki jest poziom oszczędności gospodarstw domowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce? O tym najnowsze opracowanie przygotowane przez zespół S&P Global Ratings.

Boom cen żywności i energii spowodował gwałtowny wzrost inflacji w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) w 2022 r.

W rezultacie mediana inflacji wzrosła do około 15 proc. w grudniu 2022 r. z 5 proc. we wrześniu 2021 r. w sześciu kluczowych gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja).

Mimo że inflacja zasadnicza powinna osiągnąć szczyt w pierwszym kwartale 2023 r. ze względu na efekt bazy i spadające ceny energii, problemy na rynku pracy i przełożenie wcześniejszych podwyżek cen energii na pozycje podstawowe sygnalizują powolne tempo dezinflacji w Europie Środkowo-Wschodniej w tym roku.

Wysoka inflacja zmniejszyła realne dochody gospodarstw domowych w 2022 roku i oczekuje się, że presja inflacyjna utrzyma się co najmniej do końca 2023 roku.

Pomimo znacznego wzrostu płac nominalnych, w ok. połowie 2022 r. w większości gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej inflacja zaczęła przewyższać wzrost wynagrodzeń.

Według najnowszych dostępnych danych płace spadły realnie o około 10 proc. lub więcej w kilku gospodarkach, jak ma to obecnie miejsce w krajach bałtyckich (Estonia, Łotwa i Litwa) oraz w Czechach.

W obliczu spadających dochodów realnych oszczędności krajowe pomogły przeciwdziałać skutkom wysokiej inflacji w 2022 r. Gospodarstwa domowe zarówno w strefie euro, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej zgromadziły znaczne oszczędności podczas blokad związanych z COVID-19 w 2020 i 2021 r. Pomogło to złagodzić skutki inflacji, ponieważ gospodarstwa domowe były w stanie utrzymać poziom konsumpcji sprzed 2022 r., wykorzystując swoje oszczędności; z kilkoma wyjątkami konsumpcja gospodarstw domowych w Europie Środkowo-Wschodniej była stosunkowo odporna w 2022 r.

Oszczędności w CEE kurczą się szybciej

Poziom oszczędności gospodarstw domowych w Europie Środkowo-Wschodniej jest znacznie niższy niż w Europie Zachodniej i systematycznie spada. Stopy oszczędności wyraźnie wzrosły w Europie Środkowo-Wschodniej podczas pandemii, jednak od początku 2022 r. spadają one znacznie szybciej niż w gospodarkach strefy euro, zwłaszcza w Polsce i na Węgrzech.

W rezultacie poziomy oszczędności w Europie Środkowo-Wschodniej są obecnie znacznie poniżej długoterminowych średnich (w strefie euro wróciły zasadniczo do poziomów sprzed pandemii). Ponadto S&P Global Ratings spodziewa się, że stale rosnąca inflacja w ciągu ostatnich kilku miesięcy jeszcze bardziej uszczupli oszczędności gospodarstw domowych.

Mniej inwestycji?

Poziom oszczędności gwałtownie wzrósł w całej Europie w połowie 2020 r., a średni stosunek oszczędności do PKB (we wszystkich sektorach gospodarki) w Europie Środkowo-Wschodniej również wzrósł do 26% z 24%. Od tego czasu wskaźnik ten spadł jednak poniżej poziomów sprzed pandemii. Jednocześnie oszczędności krajowe mają znacznie niższy udział w PKB w CEE niż w strefie euro, gdzie relacja oszczędności do PKB w III kwartale 2022 r. wyniosła około 29%.

Niższe relacje oszczędności do PKB w gospodarce może skutkować mniejszymi inwestycjami w przyszłości.

Pomimo pewnych wcześniejszych korzystnych wydarzeń, zespół S&P Global Ratings nie spodziewa się, aby oszczędności krajowe CEE wsparły wzrost gospodarczy w 2023 r. Naszym zdaniem skromne oszczędności krajowe gospodarstw domowych CEE (zwłaszcza w porównaniu z ich rówieśnikami ze strefy euro) oraz wyższa inflacja będą w tym roku nadwyrężać konsumpcję krajową. Inicjatywy wspierające rządy – takie jak przyszłe podwyżki płac minimalnych, dotacje na paliwa i usługi komunalne oraz obniżki podatków na określone towary i usługi – będą kluczowymi czynnikami decydującymi o tym, czy konsumpcja krajowa spadnie w obliczu spadających dochodów realnych w 2023 r.