Narodowy Bank Polski opublikował 6 października raport „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2022 r."

W II kwartale br. oddano do użytkowania w Polsce 54,7 tys. mieszkań, co było rekordowym wynikiem dla tego okresu od 2005 r.

Obserwowano wzrost popytu na mieszkania starsze, lepiej położone, ale mniejsze.

Na największych rynkach nieruchomości biurowych w II kw. 2022 r. był kontynuowany nieznaczny wzrost stopy pustostanów.

Dynamicznie rozwija się rynek małych parków handlowych z zakupami codziennymi, w mniejszych miastach.

Rynek nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce pozostał w fazie dynamicznego rozwoju, a popyt i podaż także utrzymywały się na wysokim poziomie.

Liczba sprzedanych kontraktów na budowę mieszkań na największych rynkach pierwotnych w II kwartale 2022 r. była niska i wyniosła ok. 9,3 tys. wobec 14,5 tys. przeciętnie kwartalnie w 2021 r. Kontynuowane były procesy przesuwania popytu na tańsze mieszkania w mniejszych ośrodkach stanowiących aglomeracje dużych miast. Notowano istotny spadek nowych umów na kredyt mieszkaniowy wobec wzrostu poziomu jego oprocentowania i zacieśnienia polityki kredytowej banków. Jednocześnie w II kwartale br. oddano do użytkowania w Polsce 54,7 tys. mieszkań, co było rekordowym wynikiem dla tego okresu od 2005 r. Było to jednak efektem aktywności deweloperów z ubiegłych lat. Istotnie wzrosły koszty budowy mieszkań, tj. materiałów, robocizny, najmu sprzętu i terenów budowlanych. Obserwowano wzrost średnich cen transakcyjnych mkw. mieszkań zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym oraz wzrost stawek transakcyjnych najmu.

W II kwartale br. notowano dalsze wzrosty nominalnych cen mieszkań w większości analizowanych miast, rosły też dynamiki cen. Na rynku pierwotnym wzrosły ceny ofertowe (RPO) i ceny transakcyjne (RPT), zwłaszcza w Poznaniu, Krakowie i Gdyni. Wzrost cen częściowo wynikał m.in. ze zmiany struktury mieszkań sprzedanych (wyższego udziału transakcji w lepszych lokalizacjach niż na obrzeżach miasta). Na rynku wtórnym także obserwowano wzrost cen ofertowych (RWO) i transakcyjnych (RWT) we wszystkich grupach miast, wzrosty cen realnych były znacznie mniejsze. Ceny transakcyjne na rynku wtórnym wzrosły zwłaszcza w Łodzi, Wrocławiu i Gdyni. Obserwowano wzrost popytu na mieszkania starsze, lepiej położone, ale mniejsze. Ceny mieszkań korygowane indeksem hedonicznym rosły we wszystkich grupach miast, co oznacza, że podobne mieszkania sprzedawane były drożej, niż miało to miejsce kwartał wcześniej.

Na największych rynkach nieruchomości biurowych w II kw. 2022 r. był kontynuowany nieznaczny wzrost stopy pustostanów. Podaż nowych powierzchni oraz powierzchni w budowie nadal utrzymuje się na wysokim poziomie lecz względem poprzedniego kwartału jest niższa. Według informacji firm doradczych, na koniec omawianego okresu całkowita podaż powierzchni biurowej na największych rynkach biurowych wyniosła ok. 12,6 mln mkw., a w budowie było ok. 780 000 mkw. Stopa pustostanów na 9. największych rynkach kształtowała się na poziomie 13,6 proc. (wobec 13,8 proc. w I kw.) a w samej Warszawie wyniosła 11,9 proc., tj. spadła o 0,6 p.p. do poprzedniego kwartału. Stopa pustostanów

powierzchni biurowej zależy od wieku oraz, przede wszystkim, od lokalizacji biurowca. Budowa dodatkowej powierzchni nie oznacza automatycznego wzrostu pustostanów, jednak będzie ona generować istotną konkurencję o najemców, szczególnie dla starszych i gorzej zlokalizowanych budynków.

Sektor handlowy w II kw. 2022 r. powrócił do stanu sprzed epidemii COVID-19. Zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej na koniec II kw. 2022 r. wyniosły ponad 12,5 mln mkw., co przekłada się na nasycenie 318 mkw./1000 mieszkańców. W budowie było natomiast ok. 325 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej. Można wnioskować, że inwestorzy traktują rynek handlowy w największych miastach za nasycony. Dynamicznie rozwija się rynek małych parków handlowych z zakupami codziennymi, w mniejszych miastach.

Rynek nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce pozostał w fazie dynamicznego rozwoju, a popyt i podaż także utrzymywały się na wysokim poziomie. Rynek nowoczesnej powierzchni magazynowej nadal zyskuje na dalszym rozwoju handlu internetowego. Deweloperzy reagują na szybko rosnący popyt, rośnie podaż. Nadal bardzo szybko rozwija się segment magazynów zlokalizowanych w obszarach miejskich, w tym dość bliskich lokalizacji, w celu skrócenia czasu dostawy produktów do klienta. Na koniec II kw. 2022 r. całkowite zasoby rynku powierzchni magazynowej wzrosły do 25,9 mln mkw., a w budowie znajdowało się ponad 4,3 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Stopa

pustostanów w całym kraju odnotowała dalszy spadek do poziomu 3,2 proc. wobec 3,1 proc. w I kw. 2022 r. Prognozuje się, że część firm funkcjonujących na obszarach objętych działaniami wojennymi będzie chciała przenieść działalność do krajów, w których jest bezpiecznie, co najpewniej przyczyni się do dalszego wzrostu zapotrzebowania na powierzchnie przemysłowo - logistyczne.

Szacowana wartość transakcji nieruchomości komercyjnych nabytych w celach inwestycyjnych, tj. przeznaczonych na wynajem, w I półroczu 2022 r. wyniosła ok. 3 mld euro. Około 34,4 proc. wartości transakcji dotyczyło powierzchni magazynowych, 39,5 proc. powierzchni biurowych, natomiast tylko 23,5 proc. transakcji dotyczyło powierzchni handlowych.