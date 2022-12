Firma Knight Frank opublikowała kolejny, kwartalny Global House Price Index – indeks śledzący zmiany cen nieruchomości mieszkaniowych w 56 krajach i regionach na świecie.

Biorąc pod uwagę rosnącą inflację, w indeksie uwzględniono procentową zmianę cen nieruchomości w ujęciu nominalnym i realnym, czyli skorygowanym o inflację.

Indeks pokazuje procentową zmianę cen na koniec III kwartału 2022 r. w ujęciu rocznym.

Ceny nieruchomości mieszkaniowych w 56 badanych krajach i terytoriach rosną w tempie 8,8 proc. rocznie, co oznacza spadek w stosunku do I kwartału 2022 r., kiedy dynamika wzrostu cen osiągnęła szczyt na poziomie 10,9 proc. W ujęciu realnym, skorygowanym o inflację ceny nieruchomości spadły o 0,3 proc. rok do roku.

48 z 56 badanych krajów i terytoriów cały czas odnotowuje wzrost cen w ujęciu rocznym, a 21 z nich nadal odnotowuje wzrost dwucyfrowy. Najwyższy wzrost cen, na poziomie 189,2 proc. odnotowała Turcja. W ujęciu realnym, czyli skorygowanym o inflację wynosi jednak 57,6 proc.

W Polsce ceny wzrosły o 12,4 proc., ale w ujęciu skorygowanym o inflację spadły o 2,8 proc. Polska uplasowała się na 16 miejscu w zestawieniu po względem dynamiki wzrostu cen.

Tylko 6 krajów i terytoriów odnotowało spadek cen w III kwartał 2022 r., w tym Korea Południowa (-7,5 proc.), Hongkong (-7,1 proc.), Peru (-4,7 proc.), Chiny kontynentalne (-2,2 proc.), Nowa Zelandia (-2 proc.) i Maroko (-0,3 proc.).