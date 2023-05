W pierwszych trzech miesiącach 2023 r. nowa powierzchnia biurowa, łącznie 68 100 mkw., została dostarczona tylko w trzech miastach: w Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście.

Jak podaje międzynarodowa firma doradcza Savills, na koniec marca br. na rynku znajdowało się ponad 1 mln mkw. dostępnej powierzchni.

To przekłada się na wzrost średniej stopy pustostanów do blisko 16 proc.

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na głównych rynkach poza stolicą, tj. w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Szczecinie w I kw. 2023 r. wynosiły łącznie 6,47 mln m kw. Zgodnie z najnowszym raportem Savills „Market in Minutes: Rynek biurowy w miastach regionalnych”, trzy z miast regionalnych oferują ponad milion metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni: Kraków (1,75 mln mkw.), Wrocław (1,31 mln mkw.) oraz Trójmiasto (1,02 mln mkw.), a zasoby biurowe w trzech kolejnych wynoszą ponad 0,6 mln m kw. (Katowice – 725 800 mkw.; Łódź – 631 900 mkw. oraz Poznań – 623 100 mkw.).

Od początku roku na rynkach regionalnych do użytku oddano cztery nowe inwestycje o łącznej powierzchni 68 100 mkw. Do nowych projektów należą: Ocean Office Park B (18 600 mkw. w Krakowie), Fabryczna Office Park B5 (14 000 mkw. w Krakowie), Centrum Południe 3 (20 800 mkw. we Wrocławiu) oraz Officer (4 700 mkw. w Trójmieście).

Na koniec marca 2023 r. najwięcej powierzchni w budowie znajdowało się we Wrocławiu (149 500 mkw.), gdzie w trakcie realizacji jest siedem projektów, z których największy to Quorum Office Park B firmy Cavatina (53 200 mkw.). Kolejnym miastem z siedmioma projektami w budowie są Katowice (129 000 mkw.) z największym projektem Grundmanna Office Park również autorstwa Cavatiny (48 000 mkw.). Na ostatnim stopniu podium znalazł się Poznań (86 200 mkw.) w pięciu projektach i największym o nazwie Andersia Silver (37 800 mkw.) realizowanym przez Von der Heyden Group.

Zgodnie z danymi Savills w I kw. 2023 r. na rynkach regionalnych wynajęto 175 000 mkw., co stanowi 13 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. Absorpcja netto na koniec I kw. 2023 r. wyniosła 23 500 mkw. w największych miastach regionalnych. Najwyższy jej poziom zaobserwowano w Krakowie, gdzie zaabsorbowana powierzchnia wyniosła blisko 11 000 mkw. Średnia stopa pustostanów w analizowanych miastach wzrosła nieznacznie w ujęciu rocznym i kwartalnym do blisko 16 proc. – komentuje Wioleta Wojtczak, dyrektorka działu badań i analiz, Savills.

Po okresie stabilizacji stawek czynszów w regionach, w pierwszym kwartale 2023 r. widoczny był ich wzrost w kilku miastach. W ostatnich miesiącach odnotowano wzrost czynszów w Krakowie do poziomu 13,90-16,00 euro za mkw. miesięcznie, a pod koniec ubiegłego roku równoległy wzrost nastąpił w Poznaniu, gdzie czynsze wynoszą obecnie 12,50-16,00 euro za mkw. miesięcznie. Czynsze we Wrocławiu wynoszą 13,75-15,50 euro za mkw. miesięcznie, a w Katowicach 13,00- 15,00 euro za m kw. miesięcznie. Podobne wartości 12,00-15,00 EUR/mkw./miesiąc obserwowane są w Łodzi.

Zgodnie z prognozami Savills, w najbliższym czasie, spodziewamy się znacznych podwyżek opłat eksploatacyjnych w budynkach biurowych. Wszystko to za sprawą inflacji, która została odzwierciedlona we wzrostach kosztów mediów jak i utrzymania nieruchomości. Według szacunków Savills, należności z tytułu obsługi budynku (np. ochrona, sprzątanie) mogą wzrosnąć o ponad 10 proc., a koszty części zamiennych i usług naprawczych nawet o 20 proc.