Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na głównych rynkach poza stolicą, tj. w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Szczecinie w I kw. 2023 r. wynosiły łącznie 6,47 mln m kw.

Zgodnie z najnowszym raportem Savills „Market in Minutes: Rynek biurowy w miastach regionalnych”, trzy z miast regionalnych oferują ponad milion metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni: Kraków (1,75 mln mkw.), Wrocław (1,31 mln mkw.) oraz Trójmiasto (1,02 mln mkw.), a zasoby biurowe w trzech kolejnych wynoszą ponad 0,6 mln m kw. (Katowice – 725 800 mkw.; Łódź – 631 900 mkw. oraz Poznań – 623 100 mkw.).

Od początku roku na rynkach regionalnych do użytku oddano cztery nowe inwestycje o łącznej powierzchni 68 100 mkw.

Do nowych projektów biurowych w regionach należą:

Na koniec marca 2023 r. najwięcej powierzchni w budowie znajdowało się w tych lokalizacjach:

Wioleta Wojtczak, Savills. / fot. mat. pras.

Zgodnie z danymi Savills w I kw. 2023 r. na rynkach regionalnych wynajęto 175 000 mkw., co stanowi 13 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. Absorpcja netto na koniec I kw. 2023 r. wyniosła 23 500 mkw. w największych miastach regionalnych. Najwyższy jej poziom zaobserwowano w Krakowie, gdzie zaabsorbowana powierzchnia wyniosła blisko 11 000 mkw. Średnia stopa pustostanów w analizowanych miastach wzrosła nieznacznie w ujęciu rocznym i kwartalnym do blisko 16 proc. – komentuje Wioleta Wojtczak, dyrektorka działu badań i analiz, Savills.