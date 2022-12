Rynek pracownika, inflacja i „quiet quitting” – to główne tematy, o których mówiło się w kontekście pracy w 2021 i 2022 roku. Firma Deel przedstawia nowe trendy na rynku pracy.

Jednym z nowych trendów na rynku pracy będzie praca, z wyboru, na kilka etatów.

Pojawi się nowe stanowisko - dyrektor/dyrektorka ds. pracy zdalnej.

Braki kadrowe podgrzewają potyczki pracodawców o najlepszych kandydatów.

Praca na kilka etatów (z wyboru)

Pracownicy zdalni wykorzystują elastyczność home office do podejmowania wielu zleceń lub nawet zatrudniania się na kilka etatów na raz. Popularność takich rozwiązań związana jest niewątpliwie z rosnącymi kosztami życia, inflacją (która według danych GUS wyniosła w listopadzie 17,5 proc.), które z kolei generują wyższe oczekiwania względem wynagrodzenia. Oprócz korzyści finansowych, taki układ daje także możliwość zdobycia większego doświadczenia zawodowego w stosunkowo krótkim czasie. Oczywiście, podwójne zatrudnienie wiąże się z ograniczeniem czasu wolnego, zachwianiem tzw. work-life balance i może doprowadzić do przyspieszonego wypalenia zawodowego.

Nowe stanowisko: dyrektor/dyrektorka ds. pracy zdalnej

Firmy będą coraz częściej powoływać liderów, których zadaniem będzie wyłącznie nadzór pracy zdalnej w organizacji. To jedno ze stanowisk przyszłości, spopularyzowane dzięki powszechnemu home office. Do zadań dyrektora/dyrektorki ds. pracy zdalnej będzie należało zarządzanie zespołami rozproszonymi, organizowanie spotkań na żywo, pogodzenie pracy specjalistów znajdujących się w różnych strefach czasowych, ale też planowanie siatki płac i korzystanie z narzędzi do skutecznej komunikacji wewnętrznej.

Workcation – czyli przyjemne z pożytecznym

Workation (czyli połączenie angielskich słów „work” i „vacation”) to sposób na podróżowanie po świecie. W jaki sposób? Firmy zaczynają zdawać sobie sprawę, że praca zdalna przynosi wiele korzyści: od zwiększonej produktywności i szczęśliwszych pracowników po mniejsze wydatki pracodawcy. Oferowanie elastycznych godzin pracy skutecznie przyciąga i utrzymuje w firmie ekspertów, co jest kluczowe w obecnej wojnie o talenty. Według badania przeprowadzonego przez firmę Sodexo ponad 80 proc. pracowników deklaruje, że oczekuje elastyczności i możliwości samodzielnego zarządzania modelem pracy. Ludzie chcą decydować o tym, w jaki sposób i z jakiego miejsca na świecie pracują. W związku z tym powstają nowe narzędzia oferowane przez firmy, takie jak Deel, które umożliwiają szybkie i sprawne zarządzanie zespołami rozproszonymi po całym świecie. Dzięki nim pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki nie tylko z kanapy, ale także z plaży na Malediwach.

Home oszczędzanie

Jak wynika z międzynarodowego badania firm Deel i Momentive, w 2022 roku pracownicy byli w stanie oszczędzić więcej pieniędzy dzięki ograniczeniu wydatków na transport (w tym kosztów związanych z paliwem i eksploatacją samochodu lub biletami na przejazdy komunikacją publiczną) i posiłki poza domem. Ok. 60 proc. badanych wykazało wzrost pensji, a 64 proc. przyznało, że łatwiej im oszczędzać, pracując z domu.

Walka o talenty trwa w najlepsze

Braki kadrowe podgrzewają potyczki pracodawców o najlepszych kandydatów. Jak wynika z raportu Manpower Group, w 2022 roku aż 70 proc. firm w Polsce zgłaszało problemy w obsadzaniu stanowisk pracy nowymi pracownikami. W najbliższych miesiącach poszukiwanie odpowiednich kandydatów może być dla pracodawców jeszcze trudniejsze, w związku z coraz większą awersją do ryzyka polskich pracowników. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Nationale-Nederlanden w marcu 2022 roku, ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie 71 proc. Polaków nie zdecydowałoby się aktualnie na zmianę pracy.