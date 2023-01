Od 2013 r. liczba aptek stale spada. Obrót lekami staje się coraz mniej rentowny. W szczególnie trudnej sytuacji są apteki indywidualne. W ostatnim roku przestało działać aż 310 placówek.

Liczba aptek w Polsce spada. Trend jest obserwowany już od 2013 roku.

Nasilenie zamknięć nastąpiło jednak w 2017 roku, kiedy to kształt rynku aptecznego zmieniła nowelizacja Prawa farmaceutycznego, zwana Apteką dla aptekarza.

Teraz znów zamknięcia przyspieszyły.

Spadkowy trend w liczbie aptek w Polsce jest obserwowany od 2013 roku, kiedy to z 14 564 placówek na rynku pozostało 14 546. Spadek był więc niewielki – o 18 placówek, ale rozpoczął tendencję, która trwa do dziś. Od tego momentu, na rozwijającym się wcześniej rynku, co roku aptek ubywa.

Wyliczenia wywiadowni pokazują też, że zamknięcia przyspieszyły w 2017 roku, kiedy to kształt rynku aptecznego zmieniła nowelizacja Prawa farmaceutycznego, zwana Apteką dla aptekarza. Z 14 063 aptek w 2016 na rynku pozostało 13 828 (spadek o 235 apteki), a w kolejnym roku już tylko 13 616 (spadek o kolejne 212 placówki). Następnie tendencja spadkowa była kontynuowana, ale jej dynamika zmniejszyła się.

Począwszy do 2021 r. znów wzrosła liczba rocznych zamknięć. Z 13 302 aptek w 2020 roku po roku było ich już tylko 13 071, co oznacza spadek o 231 placówek. Ubiegły rok był równie trudny dla aptek, których pozostało już tylko 12 845 (-226). Do tej liczby należy jeszcze dodać 84 zawieszenia działalności w 2022 roku, wobec 67 takich przypadków rok wcześniej.

Podobne dane prezentowała na koniec sierpnia 2022 r. firma badawcza IQVIA. Według niej liczba aptek i punktów aptecznych zmalała przez rok o 128 placówek, do 12 987. Z tej liczby 5 906 należy do sieci (5+ aptek), których jest na polskim rynku 325. Tych największych operatorów, skupiających więcej niż 50 placówek jest natomiast 17. Należy do nich 2 949 aptek, które wypracowują ok. 35 proc. sprzedaży całego rynku. Natomiast za 17 proc. wartości rynku odpowiadają apteki zrzeszone w sieciach wirtualnych (np. grupy zakupowe zrzeszone wokół hurtowni), do których należy 3 079 aptek.