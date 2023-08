Wyniki notowane przez hotele w miastach Europy Środkowo-Wschodniej są wyższe niż przed pandemią.

Dzięki temu, jak wynika z raportu międzynarodowej agencji doradczej Cushman & Wakefield Hospitality Operator Beat Survey H1 2023 – CEE-12, lokalni i międzynarodowi operatorzy z optymizmem patrzą na perspektywy branży.

Operatorzy chętnie rozwijają się w regionie.

Najbardziej atrakcyjnym rynkiem hotelowym CEE, w ocenie respondentów badania Cushman & Wakefield, jest Polska.

Według analizy Cushman & Wakefield podium najbardziej atrakcyjnych miast dla operatorów hotelowych w regionie CEE-12 zajmują kolejno: Budapeszt (4,3 pkt na 5), Praga (4,2) i Warszawa (4,0). Czwarte miejsce ex aequo zajmują Kraków (3,5) i Bukareszt (3,5).

Podczas gdy Budapeszt zajmuje pierwsze miejsce z 10-procentowym wzrostem zainteresowania operatorów hotelowych w porównaniu z ostatnim badaniem, przeprowadzonym w drugiej połowie 2021 roku, najbardziej atrakcyjnym krajem w regionie CEE-12 dla respondentów sondażu jest Polska. Z raportu Cushman & Wakefield wynika, że aż cztery polskie miasta – Warszawa, Kraków, Wrocław i Gdańsk – znajdują się w gronie siedmiu wiodących rynków hotelowych w regionie – komentuje Maciej Prończuk, ekspert rynku hotelowego w Cushman & Wakefield.

Z kolei według danych firmy STR Polska zajmuje drugie miejsce wśród krajów CEE-6 pod względem powrotu wskaźnika RevPAR do poziomów sprzed pandemii COVID-19. W pierwszej połowie 2023 roku hotele działające na polskim rynku osiągnęły 23-procentowy wzrost RevPAR w porównaniu do pierwszej połowy 2019 roku i 35-procentowy wzrost r/r. Wynikało to przede wszystkim z 29-procentowego wzrostu wskaźnika ADR, mimo że poziom obłożenia hoteli pozostawał o 5 proc. niższy od poziomu z pierwszej połowy 2019 roku.

Nastroje operatorów co do przyszłych wyników hoteli pozostają pozytywne, szczególnie w odniesieniu do obiektów segmentu Luxury (71 proc. respondentów jest optymistycznych lub bardzo optymistycznych) i tych w segmencie Upper-Upscale (82 proc. respondentów). Jeśli chodzi o rodzaj hoteli, zdaniem 79 proc. ankietowanych operatorów najbardziej optymistycznie postrzegane są hotele typu przedłużonego pobytu, a według 75 proc. respondentów, obiekty typowo miejskie – dodaje Maciej Prończuk.

Istnieją jednak również wyzwania, a około 28 proc. projektów hotelowych w przygotowaniu napotyka opóźnienia lub jest wstrzymywanych – pomimo znacznej aktywności deweloperskiej budowa około 17 proc. projektów jest opóźniona, a kolejne 11 proc. inwestycji jest wstrzymanych. Wynika to przede wszystkim z wysokich kosztów budowy i wyzwań związanych z finansowaniem dłużnym, według odpowiednio 65 proc. i 35 proc. ankietowanych operatorów. Według 40 proc. respondentów opóźnienia wynoszą najczęściej od 6 do 12 miesięcy.

Mimo wyzwań makroekonomicznych i geopolitycznych dane sugerują, że branża hotelarska w regionie CEE-12 weszła w etap ożywienia, co powoduje, że operatorzy są chętni do ekspansji w regionie. Dotyczy to zwłaszcza Polski.

- Odsetek markowych pokoi hotelowych na warszawskim rynku jest najwyższy, jeśli porównamy go do Sofii, Pragi, Budapesztu, Bukaresztu i Bratysławy. Nie zniechęca to jednak operatorów do wejścia na stołeczny rynek lub kontynuowania dalszej ekspansji w tym mieście. Pomimo wojny w Ukrainie polski sektor hotelowy odnotowuje obiecującą poprawę wyników, będąc jednym z trzech rynków w regionie CEE-6, które już teraz przekroczyły poziomy sprzed pandemii COVID-19. Trend ten jest wspierany odbiciem ruchu pasażerskiego na polskich lotniskach, który również odnotował poprawę i przewyższa poziom z pierwszego kwartału 2019 roku. Wszystkie te aspekty sprawiają, że Polska jest najbardziej atrakcyjnym krajem dla operatorów hotelowych w regionie CEE. Dotyczy to zarówno Warszawy, jak i miast regionalnych – podsumowuje Maciej Prończuk.