Spółka P3 Group S.àr.l ogłosiła 11-procentowy wzrost dochodu netto z wynajmu – do kwoty 169 mln euro - w l półroczu 2022 r.

P3 Group S.àr.l („Spółka“) ogłosiła wyniki za pierwsze półrocze 2022 roku.

Długoterminowy inwestor, zarządca i deweloper europejskich obiektów magazynowych poinformował o silnym 11-procentowym wzroście dochodu netto z wynajmu – do kwoty 169 mln euro (+6 proc. w oparciu o podstawę porównawczą).

Zysk operacyjny EBITDA (z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych / zdarzeń jednorazowych) wzrósł o 10 proc. do 143 mln euro, co odpowiada marży zysku na poziomie 83 proc.

Od początku roku portfel P3 wzrósł o ponad 9 proc. do wartości aktywów brutto (GAV) w wysokości 8,2 mld euro. Podczas gdy stopy kapitalizacji pozostały stabilne, wzrost wartości spowodowany był głównie rosnącymi poziomami czynszów, wynikającymi z utrzymującego się wysokiego popytu, czego dowodem jest rekordowo wysoki poziom wynajmu, wynoszący 98 proc. Bardzo wysoki był również średni spread w ponownych umowach najmu, osiągając poziom +9 proc.

Frank Pörschke, CEO P3 Logistic Parks.

Pomimo niepewności ekonomicznej i w obliczu strukturalnej zawieruchy, obejmującej ciągły rozwój handlu elektronicznego oraz decyzje firm o wzmacnianiu swoich łańcuchów dostaw logistyka pozostaje na dobrej pozycji. Widzimy silny popyt ze strony najemców, a poziom czynszów na wielu rynkach odnotował znaczne wzrosty. Obecnie postrzegamy przyszłość jako bardziej wymagającą, z rosnącymi stopami procentowymi, kosztami budowlanymi oraz oczekiwaniami zysków i zwrotów. Przy wsparciu naszego udziałowca ostrożnie zarządzamy swoim portfelem i aktywnie poszukujemy atrakcyjnych możliwości rozwoju, niezależnie od tego, czy są to nasze własne inwestycje, czy indywidualne aktywa dochodowe, modele „forward funding“, całe portfele, a nawet platformy - skomentował Frank Pörschke, CEO P3 Logistic Parks.

P3 rozwija się, zarówno poprzez nowe inwestycje, jak i przejęcia, odpowiadając tym samym na silny popyt branży logistycznej. W pierwszej połowie 2022 roku sfinalizowano dwa przynoszące zyski przejęcia: P3 Straubing w Niemczech i P3 Deventer w Holandii, a także jedną transakcję typu forward funding, czyli P3 Assen w Holandii. Ponadto w ciągu roku ukończono 300 tys. mkw. nowych inwestycji, a kolejne 300 tys. mkw. jest w budowie, z czego 47 proc. tej powierzchni obejmuje umowy najmu typu pre-let (zawarte przed bądź w trakcie realizacji obiektu).

Kamieniem milowym w 2022 roku było ogłoszenie i wdrożenie w styczniu nowej strategii finansowania. S&P Global Ratings przyznał P3 rating kredytowy BBB z perspektywą stabilną, a na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu ustanowiono program obligacji EMTN. Grupa P3 z sukcesem zadebiutowała na rynku obligacji emisją na atrakcyjnych poziomach uprzywilejowanych niezabezpieczonych obligacji ekologicznych o wartości 1,0 mld euro, z kuponami na poziomie 0,875 proc. w okresie 4-letnim i 1,625 proc. w okresie 7-letnim. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z nowymi wytycznymi finansowania ekologicznego P3, które wspierają ogólną strategię firmy w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG - Environmental, Social and Governance). Spółka ma wystarczającą płynność w ramach kredytu odnawialnego o wartości 750 mln euro, który nie został w pełni wykorzystany na koniec czerwca. Wskaźnik Loan to Value na koniec czerwca wyniósł 44,5 proc.

P3 jest mocno zaangażowana w strategię ESG, zgodnie z potrzebami naszych klientów, społeczności w których działamy i naszego głównego udziałowca. W pierwszej połowie 2022 roku poczyniliśmy postępy w realizacji naszych założeń ESG, obejmujących m.in. certyfikację BREEAM, programy instalacji LED w całym portfelu oraz wdrożenie załącznika Green Lease dla nowych i odnawianych umów najmu. Z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę z klientami i lokalnymi społecznościami, dążąc do umożliwienia im realizacji ich celów ESG - mówi Thilo Kusch, CFO P3 Logistic Parks.

P3 ma ustalony plan wdrożenia ESG na wszystkich poziomach działalności, co obejmuje też ambicję ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w ramach swoich działań i swojego portfela. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku wykorzystanie oświetlenia typu LED w całym portfelu wzrosło z 56 do 77 proc. Na początku roku 45 proc. portfela firmy posiadało certyfikat BREEAM, podczas gdy pod koniec czerwca liczba ta wzrosła do 64 proc. Do końca 2022 roku 75 proc. portfela P3 ma spełnić standardy budownictwa ekologicznego, osiągając co najmniej standard BREEAM „Excellent” lub równoważny dla wszystkich nowych inwestycji oraz co najmniej BREEAM „Very Good” lub równoważny dla aktywów istniejących.