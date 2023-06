Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.A. NOVA S.A. zatwierdziło wyniki finansowe za rok 2022. Kolejny rok z rzędu zdecydowano o wypłacie dywidendy, co oznacza powrót spółki do strategii regularnego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

Tegoroczna wysokości dywidendy została określona na poziomie 0,65 PLN na akcję (w roku poprzednim 0,60 PLN) i stanowi blisko 9-cio procentowy wzrost rok do roku.

W pierwszych miesiącach 2023 roku zgodnie z najnowszym raportem kwartalnym, spółka osiągnęła bardzo satysfakcjonujące wyniki finansowe, co jest dowodem na jej stabilność i mocną pozycję na rynku.

Najbardziej zauważalny jest znaczny wzrost zysku netto. W pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł on aż 19,39 mln PLN, w porównaniu do 5,56 mln PLN rok wcześniej​​. Tak wysoki poziom wzrostu wynika bezpośrednio z realizowanej strategii sprzedaży obiektów komercyjnych po ich oddaniu do użytkowania. Efektem tego jest wygenerowanie zysku, dodatnich przepływów finansowych i obniżenie poziomu zadłużenia. Spółka obecnie kontynuuje przyjętą politykę rynkową i realizuje kolejne projekty inwestycyjne oraz zewnętrzne budowy, które pozwalają utrzymywać stabilną dynamikę wzrostu.

Cena akcji P.A. NOVA S.A. niedawno przekroczyła 15 PLN, co oznacza, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy wycena spółki wzrosła o ponad 40% startując z poziomu ok. 11 PLN. Jest to kolejny dowód na to, że inwestorzy mają duże zaufanie do strategii i perspektyw rozwoju jakie oferuje P.A. NOVA S.A.

- Zakończyło się Walne Zgromadzenie, na którym akcjonariusze zatwierdzili przedstawione sprawozdanie finansowe za rok 2022 i przychylili się do naszej rekomendacji o wypłacie dywidendy. Dla nas jako zarządu oznacza to akceptację drogi, którą prowadzimy całą grupę. Widać to również we wzroście kursu akcji. Nasz zespół będzie nadal pracował aby dostarczyć wyniki, które spełniają oczekiwania naszych akcjonariuszy, klientów i partnerów” komentuje prezes zarządu Tomasz Janik.

Spółka kontynuuje dążenie do ciągłego rozwoju i innowacji, utrzymując jednocześnie stabilność finansową. Te wyniki pokazują, że spółka jest mocnym graczem na rynku, a jej akcje stanowią atrakcyjną inwestycję.

P.A. NOVA S.A. to grupa kapitałowa z 35-letnim doświadczeniem, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Działalność firmy obejmuje generalne wykonawstwo robót budowlanych, usługi deweloperskie powierzchni handlowych i przemysłowych, pracownię architektury i urbanistyki, zarządzanie obiektami komercyjnymi i przemysłowymi oraz rozwój i wdrożenie nowych technologii w obszarze cyfryzacji przedsiębiorstw i Przemysłu 4.0. Jest właścicielem czterech centrów handlowych: Galerii Galena w Jaworznie, Odrzańskich Ogrodów w Kędzierzynie-Koźlu, Galerii Miodowej w Kluczborku i Galerii Sanowa w Przemyślu.

