Pandemia testem dla nieruchomości komercyjnych. Kto go zdał?

Pandemia okazała się testem dla rynku i pokazała, które klasy nieruchomości komercyjnych są szczególnie odporne na zawirowania. Było to widoczne już w 2020 roku, a w 2021 roku obserwowaliśmy kontynuację tych tendencji - mówi Maciej Wójcikiewicz, dyrektor działu wycen w CBRE.

Dotyczyło to przede wszystkim rynku magazynowego, który zdał „egzamin”, a wartość aktywów stale rosła. Pojawił się także dodatkowy czynnik w postaci presji inflacyjnej – rosło zainteresowanie nieruchomościami jako inwestycją chroniącą kapitał przed inflacją.

Magazyny szybko pną się w górę

- W 2021 obserwowaliśmy silny trend wzrostowy, jeśli chodzi o wartość nieruchomości magazynowych. Inwestorzy na tym rynku byli szczególnie aktywni i mimo, że ceny rosną, to wiele podmiotów cały czas kupuje takie aktywa - komentuje Maciej Wójcikiewicz, dyrektor działu wycen w CBRE.

Dzięki kluczowej lokalizacji i wciąż konkurencyjnym kosztom pracowniczym Polska ma potencjał, by zaspokajać potrzeby logistyczne całej Europy. Rozwój infrastruktury dodatkowo sprawia, że wciąż pojawiają się nowe dostępne grunty, atrakcyjne pod kątem lokalizacji i komunikacji.

Biura, handel i hotele dostosowują się do zmian

Na rynku biurowym w 2021 roku sytuacja była względnie stabilna. Ceny takich nieruchomości różniły się przede wszystkim w zależności od lokalizacji, jakości budynków i długości najmów. Największym zainteresowaniem cieszyły się najlepiej położone nowoczesne obiekty w centrum Warszawy, wynajęte na długie okresy do najemców o wysokiej wiarygodności i w ich przypadku obserwowaliśmy wzrost wartości. W przypadku mniej pożądanych nieruchomości biurowych wzrost wycen był w dużym stopniu związany z działaniami mającymi na celu ich unowocześnienie, wynajęcie lub wydłużenie umów najmu.

- Obszar nieruchomości handlowych jest obecnie mocno spolaryzowany jeśli chodzi o ceny. W 2021 roku zaczęła rosnąć wartość przede wszystkim obiektów tzw. convenience: parków handlowych, marketów i hipermarketów, zapewniających łatwy dostęp do dóbr pierwszej potrzeby. Takie nieruchomości mają duży potencjał do wzrostu także w przyszłości, szczególnie jeżeli zabezpieczone są długimi umowami najmu. Gorzej wyglądała sytuacja w obszarze centrów handlowych. Wielu dotychczasowych inwestorów zamieniło je na inne sektory. Widzimy, że rynek oczyszcza się sam z projektów niższej jakości. Część z takich aktywów jest również kupowana przez inwestorów, którzy chcą nadać im inne funkcje, np. mieszkaniowe. Z drugiej strony wiele nowoczesnych centrów handlowych, znajdujących się w dobrych lokalizacjach, w 2021 roku osiągało wysokie wyniki, zbliżone do tych sprzed pierwszej fali COVID-19 - uważa Maciej Wójcikiewicz, dyrektor działu wycen w CBRE.