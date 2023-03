Wielu z nas coraz śmielej rozgląda się za atrakcyjnymi opcjami lotów na wakacje. Im wcześniej zarezerwujemy lot tym większa szansa na upolowanie go w przyjaznej dla portfela cenie.

Jednym z czynników, który determinuje koszt lotu jest port lotniczy, z którego rozpoczynamy podróż.

Lotnisko Modlin, w porównaniu z innymi portami lotniczymi w Polsce, oferuje najniższe loty długodystansowe - średnia cena to 259 EURO.

Osoby planujące spędzić wakacje w Azji czy na Bliskim Wschodzie powinny rozpatrzyć wylot z Katowic, które oferuje atrakcyjne ceny i szeroką siatkę połączeń na wschód.

Z kolei Gdańsk warto rozważyć na krótkie loty, w granicach Europy - średnia cena to około 52 Euro.

Kiwi.com, firma travel-tech wykorzystująca swój unikatowy algorytm do wyszukiwania najtańszych opcji podróży, przygotowała cenne wskazówki dla tych, którzy właśnie planują kolejną podróż, włącznie z wakacjami. Analiza wskazuje, że wybierając się w daleką podróż najtaniej polecimy z lotniska w Modlinie, płacąc średnio 259 EURO. Dla porównania ze stołecznego lotniska Chopina za długodystansowy lot zapłacimy ponad 2 razy więcej, średnio 558 EURO. Fani kierunków azjatyckich i bliskowschodnich powinni rozważyć lot z Katowic - lokalne lotnisko ma ciekawą i urozmaiconą siatkę połączeń do krajów egzotycznych.

Do najpopularniejszych długodystansowych kierunków, do których podróżujący udają się z Modlina należą:

Kanada

Stany Zjednoczone

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Sri Lanka

Z kolei z lotniska w Katowicach pasażerowie najczęściej rozpoczynają podróż do:

Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Tajlandii

Stanów Zjednoczonych

Osoby planujące urlop w granicach Europy na najtańsze połączenia mogą liczyć z lotniska w Gdańsku, płacąc średnio 52 EURO za lot, a także z Modlina i Katowic - średnio 61 EURO. Warto rozważyć również Kraków, który plasuje się na trzecim miejscu, oferując loty krótkodystansowe w średniej cenie w wysokości 69 EURO.

Kiwi.com wskazuje, że z lotniska Chopina za lot na najkrótszej trasie zapłacimy średnio 111 EURO, a na trasach średnich musimy liczyć się z kosztem około 145 EURO.

Najpopularniejsze kierunki, które turyści wybierają z Modlina to: Włochy, Hiszpania, Portugalia, UK i Francja.

Z Gdańska najchętniej wybieramy się do krajów skandynawskich - Norwegii i Szwecji, a także do UK, z kolei w Katowicach najwięcej pasażerów zaczyna swoją podróż do Niemiec, na Cypr, a także na południe Europy.

Wyniki badań Kiwi.com wskazują, że Polacy lubią robić dogłębny research i szukać informacji w wielu źródłach, które następnie pomogą w podjęciu decyzji dot. wyboru kierunku wakacji. Research jest szczególnie popularny wśród pokolenia Z (63,4 proc.). Co trzeci z nich czerpie inspiracje z instagrama, niemal co piąty z Facebooka, a nieco ponad 12 proc. z Tik Toka. Okazuje się, że influencerzy nie pozostają bez wpływu - ich relacje z wakacyjnych destynacji są istotne dla niemal 14 proc. przedstawicieli GEN Z.

Osoby w wieku 30+ są mniej podatne na social media czy influencerów. Kierują się przede wszystkim budżetem, researchem, a także rekomendacjami bliskich i rodziny. Choć jak wskazuje Kiwi.com, te ostatnie (rekomendacje bliskich i rodziny) są szczególnie istotne dla pokolenia Z (50,4 proc.), a także osób w grupie wiekowej 45-59 lat (47,9 proc.).