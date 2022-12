2022 to turystycznie niezwykle udany rok. Wedle danych wyszukiwarki Kiwi.com pasażerowie z Polski w tym roku odwiedzili 157 krajów.

Koszt najtańszego biletu na trasie Warszawa-Oslo wyniósł 1 zł!

W tym roku najpopularniejszym dniem na dokonywanie zakupu biletów lotniczych była środa po godzinie 19:00.

Rekordzistą/ką w zakresie podróżowania okazał się podróżujący/ca z Polski, który dokonał 112 rezerwacji w mijającym roku.

Użytkownicy Kiwi.com odwiedzili łącznie ponad 200 krajów i 3000 miast.

W 2022 roku podróże zarezerwowało ponad 200 narodowości.

Do tej pory w 2022 roku podróżnicy Kiwi.com przebyli 18 161 145 639 km – to liczba odpowiadająca 453,235 podróżom dookoła Ziemi.

Kiwi.com jest bardzo aktywna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a Polska jest zdecydowanie jednym z jej kluczowych rynków. Kiwi.com przygotowała kompleksowe podsumowanie 2022 roku w kontekście podróżowania. Bez wątpienia rok 2022 jest rokiem historycznym dla całej branży turystycznej, i odznaczył się, jako powrót do “normalności” po pandemii COVID-19. Zaobserwowano nie tylko wzmożone zainteresowanie podróżowaniem, ale również wzrost popytu, wynikający z chęci rekompensaty utraconych w trakcie lockdownów planów urlopowych (tzw. revenge holidays). Liczba rezerwacji dokonanych w 2022 roku w skali światowej przekroczyła wolumeny sprzedaży sprzed pandemii (w 2019 roku) o 53 proc., z kolei liczba pasażerów, którzy dokonali rezerwacji na Kiwi.com w ciągu roku (do 1 grudnia 22) wyniosła łącznie 9,2 miliona – to wzrost o 135 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym i 244 proc. w porównaniu z rokiem 2020. Jak podróżowali Polacy? Kiedy i jak dokonywaliśmy rezerwacji, ile czasu średnio spędzaliśmy na miejscu i wiele więcej informacji jest już dostępnych w raporcie Kiwi.com.

O tym, że Polacy lubią podróżować, nie trzeba nikogo przekonywać. Chętnie robimy to na własną rękę, dzięki czemu cieszymy się swobodą wyboru i wolnością na miejscu. Dane Kiwi.com to potwierdzają. W tym roku udaliśmy się w sumie do 157 krajów. Dodatkowo, Kiwi.com odnotowała rekordowy wzrost pasażerów z Polski - w porównaniu do 2019 roku, sprzed pandemii, ich liczba wzrosła 4-krotnie, z kolei liczba wyszukiwań przekroczyła 660 milionów - dla porównania w całym 2019 roku liczba wyszukiwań wyniosła 180,8 mln.

Dokąd najchętniej podróżowaliśmy na przestrzeni ostatnich kilku lat, i które będą cieszyć się największą popularnością w 2023? W top 5 znalazły się:

Z Warszawy najczęściej lataliśmy do Paryża, Londynu i Barcelony, z Krakowa do Londynu i Mediolanu. Wedle danych wyszukiwarki Kiwi.com ten trend się utrzyma również a nadchodzącym roku, z tym, że na liście najpopularniejszych tras znajdzie się również Rzym (z Warszawy).

Najpopularniejsze porty lotnicze, w których podróżujący z Polski rozpoczynali swoją podróż to: