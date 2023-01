Mimo wysokiej inflacji i podwyżek cen różnych towarów ponad 60 proc. Polaków deklaruje, że może zapłacić więcej za produkty w bardziej ekologicznych opakowaniach.

To dane płynące z najnowszego badania EKObarometr, przeprowadzonego przez pracownię SW RESEARCH we współpracy z Grupą Akomex. Co ciekawe, wyniki te są zbieżne z ostatnimi projektami nowego rozporządzenia Unii Europejskiej, które ma zmusić kraje członkowskie do ograniczania odpadów plastikowych i częstego wykorzystywania opakowań, które nadają się do recyclingu. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków.

Komisja Europejska przedstawiła na początku grudnia tego roku projekt rozporządzenia, który dotyczy systematycznego zmniejszania odpadów z plastiku. Nowe przepisy mają sprawić, że w krajach członkowskich więcej opakowań będzie używanych wielokrotnie lub będą one wykonane z przetworzonego plastiku. Będzie też obowiązek prowadzenia systemów kaucyjnych, choć bez butelek szklanych. Unia tym samym chce zachęcić państwa i ich obywateli do ponownego wykorzystywania opakowań i korzystania tylko z tych produktów, które nadają się do recyklingu. Jak wynika z różnych badań Polacy są gotowi nie tylko do korzystania z produktów opakowanych w bardziej ekologiczne produkty, ale także deklarują, że będą za takie rozwiązania więcej płacić.

Aż 61 proc. Polaków deklaruje, że może więcej wydać na produkty, które są opakowane w bardziej ekologiczne materiały. Około 40 proc. respondentów wskazało, że jest skłonna zapłacić do 10 proc. więcej niż dotychczas. Mniejsza grupa, ale nadal spora – 13 proc. badanych – uważa, że kwota wyższej odpłatności może się mieścić w przedziale 10-30 proc. za bardziej ekologiczne opakowanie produktu, natomiast od 30 proc. do 50 proc. więcej może zapłacić już tylko 6% ankietowanych. 3 proc. biorących udział w badaniu wskazało, że jest w stanie zapłacić powyżej 50 proc. ceny produktu, jeśli będzie zapakowany w sposób przyjazny środowisku. Z przeprowadzonych badań wynika również, że mężczyźni (chętniej niż kobiety) zgadzaliby się na wyższe odpłatności w granicach 30-70 proc. za produkty w eko-opakowaniach.

- Od kilku miesięcy obserwujemy wzrastające ceny na różne produkty w praktycznie każdym sektorze gospodarki. To efekt inflacji. Dlatego deklaracja zdecydowanej większości Polaków, że mogą płacić więcej za produkty opakowane w bardziej ekologiczne materiały, jak na przykład karton i papier może zaskakiwać. Jednak to dowód na to, jak ważna staje się ekologia i docenienie proekologicznych rozwiązań oraz zachowań w naszym codziennym życiu. To ważne dane, ponieważ prawdopodobnie już niebawem na producentach będzie spoczywała jeszcze większa odpowiedzialność za opakowanie produktu, jego recykling i ponowne wykorzystanie. Zgodnie z dyrektywami i planami Unii Europejskiej producenci wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach mieliby obowiązek sfinansowania i zorganizowania systemu zbierania oraz recyklingu odpadów opakowaniowych po opakowaniach. Cel tych wszystkich działań jest jasny: zmniejszenie ilości odpadów, które zanieczyszczają nasze środowisko. Z naszych analiz i właśnie badań wynika, że większość Polaków popiera takie działania a nawet więcej, chce w nich aktywnie uczestniczyć przeznaczając na nie własne środki finansowe – zauważa Grzegorz Łajca, Prezes Zarządu Grupy Akomex.