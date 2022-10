Zakup mieszkania stanowi atrakcyjny i bezpieczny sposób na ulokowanie środków, ale inwestycja musi być odpowiednio przemyślana i zaplanowana.

Negatywne czynniki przy ulokowania swoich środków finansowych to m.in. inflacja, pandemia oraz wojna w Ukrainie.

Czynniki te uzmysłowiły, że warto inwestować w bezpieczne aktywa, a takimi są z pewnością mieszkania.

Przekonać się o tym można czytając pierwszą edycję raportu „Nie ma jak w domu, czyli jak mieszkają Polacy”. W raporcie Echo Investment 66 proc. badanych zadeklarowało, że mieszka we własnym lokum.

Idealnym wykorzystaniem kapitału jest postawienie na projekt realizowany w atrakcyjnej lokalizacji, dobrze skomunikowany, z bogatym zapleczem parkingowym oraz oferujący możliwość ciekawego spędzania czasu wolnego. Czasy pandemii pokazały, że coraz więcej osób szuka także bliskości natury i lokali budowanych na miejskich obrzeżach, ale nadal w cenie są głównie inwestycje znajdujące się w centrum większych aglomeracji miejskich, w pobliżu licznych punktów usługowych i sklepów.

Echo Investment Fuzja.

Przy szalejącej inflacji oraz szybujących stopach procentowych kupno mieszkania objawia się na dłuższą metę jako pewna i sprawdzona forma inwestowania. Nabywcy nadal mogą liczyć na wzrost wartości wyższy niż inflacja oraz korzyści finansowe z najmu. Potwierdzają to wyliczenia Bankier.pl udostępnione przez serwis Otodom.pl. dotyczące czynszowych podwyżek na polskim rynku wynajmu. W przypadku Łodzi i lokali do 38 mkw. w sierpniu tego roku średnia stawka wynosiła około 1640 zł czyli o 33,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynajęcie lokum z metrażem 38-60 metrów wiązało się podczas tegorocznych wakacji z wydatkiem średnio 2166 zł. Oznacza to wzrost o 23,2 proc. względem wakacji 2021. A w trzecim największym polskim mieście pod względem populacji potencjalnych zainteresowanych wynajmem nie brakuje.

Bardzo silny ośrodek akademicki i stale rosnący potencjał inwestycyjny oraz biznesowy miasta zachęca, głównie młodych ludzi, do wiązania się z miastem o bogatej włókienniczej historii. W badaniu „Nie ma jak w domu, czyli jak mieszkają Polacy” 11 proc. ankietowanych zadeklarowało, że wynajmuje mieszkanie na terenie łódzkiej aglomeracji. Ponadto w raporcie przygotowanym dla Echo Investment 9 proc. osób wskazało chęć kupna mieszkania w celach inwestycyjnych. Warto więc pamiętać, że zarówno w sytuacji osobistego użytkowania czy udostępnienia lokum pod wynajem - czas pracuje na korzyść nabywcy. Lokal zakupiony np. na wczesnym etapie realizacji inwestycji będzie wart o wiele więcej w momencie odbioru kluczy do własnego M. Tak dzieje się w łódzkim projekcie Fuzja, w którym w ciągu roku wartość mieszkań od Echo Investment wzrosła o około 25 proc.

Echo Investment Zenit.

Wielofunkcyjny kompleks o charakterze „destination” powstaje w kwadracie ulic: Piotrkowska, Tymienieckiego, Kilińskiego i Milionowa. Na gruncie o powierzchni 8 hektarów trwa jedna z największych rewitalizacji w historii spółki Echo Investment. Teren dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera zapewni przestrzenie kulturalne, gastronomiczno-rozrywkowe oraz bogatą ofertę handlową i usługową. Łódzki kompleks da również możliwość pracy w strefie biurowej. Dostępne są jeszcze 53 mieszkania z drugiego etapu dedykowane klientom indywidualnym, jak i inwestorom kupującym z myślą o najmie. Na lokatorów czekają metraże od 35 do 98 mkw., znajdujące się w budynku w kształcie podkowy. Atutem wielofunkcyjnego projektu jest też wyjątkowy klimat przedsięwzięcia. Jego wyróżnik to zabytkowa, secesyjna elektrownia otoczona rewitalizowaną pofabryczną zabudową. W przyszłym roku w kompleksie o charakterze mixed-use pojawią się restauracje, lokale usługowe, a także kawiarnie. Dawne zakłady Karola Scheiblera staną się miejscem, w którym po prostu warto żyć i bywać.

Centrum Łodzi od wielu lat się zmienia. Rewitalizacje starych kamienic, przywracanie do życia terenów pofabrycznych oraz inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną, to tylko część przykładowych przeobrażeń. Wpisuje się w to również osiedle Boho. W sercu Łodzi, przy ulicy Wodnej 17, powstają dwa budynki i ponad 200 mieszkań, a do tego dużo zieleni i przestrzenie do odpoczynku. Decydując się na zakup lokum przy Wodnej 17 zyskuje się możliwość mieszkania w spokojnej enklawie, ale położonej bardzo blisko centrum miasta i ulicy Piotrkowskiej, dworca PKP Łódź-Fabryczna oraz urokliwych terenów Parku Źródliska i Księżego Młyna. Wizytówką osiedla z budynkami o sześciopiętrowej konstrukcji będą dwa zielone dziedzińce przeznaczone np. do sąsiedzkich spotkań.

Jadąc dalej kilka kilometrów na wschód aleją Piłsudskiego łatwo zauważyć żurawie górujące nad placem budowy projektu Zenit. Niemal vis-à-vis stadionu Widzewa powstaje pierwsze osiedle zaprojektowane zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Miasta Łodzi. Do współpracy przy inwestycji firma Echo Investment zaprosiła Veolię – producenta i dostawcę ciepła systemowego, który wyposaża Zenit w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania jak np. system paneli fotowoltaicznych zasilających części wspólne oraz ładowarki samochodów elektrycznych. Ponadto roślinność będzie podlewana wodą deszczową, magazynowaną w zbiornikach retencyjnych, a na terenie znajdzie się również szklarnia do uprawy kwiatów i warzyw. W ofercie pierwszego etapu nadal są dostępne 22 mieszkania z metrażami od 61 do 84 mkw.

Ostatni kwartał otwiera szersze możliwości np. negocjacji cen mieszkań. Z tego powodu spółka Echo Investment przygotowała jesienne okazje dla zainteresowanych kupnem mieszkań w Łodzi. W przypadku projektu Fuzja są to gotowe kawalerki w promocyjnych cenach od 9200 zł/mkw., a także 3-pokojowe gotowe mieszkania w cenie od 8000 zł/mkw. Przy ulicy Wodnej można stać się właścicielem mieszkania inwestycyjnego z jednym pokojem płacąc od 8900 zł/mkw. oraz od 8500 zł/mkw. za lokal w centrum miasta w dwoma pokojami. Osiedle Zenit na łódzkim Widzewie to z kolei mieszkania od 6900 zł/mkw. Ulokowanie w ten sposób posiadanego kapitału to nie tylko wygoda, komfort i prestiż, ale też bezpieczna długoterminowa lokata środków finansowych budująca finansową poduszkę na przyszłość.