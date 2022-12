Co czwarty Polak pod choinką znajdzie elektronikę upolowaną na Black Friday. W tym roku święta będą bardziej proekologiczne.

73 proc. Polaków planuje ograniczenie zakupów świątecznych – wynika z najnowszych danych Związku Banków Polskich.

Z uwagi na wciąż wysoką inflację i rosnące ceny produktów szukamy oszczędności przede wszystkim w prezentach.

Tegoroczne badanie Digital Care pokazało, że aż 45 proc. z nas planowało kupić prezenty podczas sezonowych obniżek związanych z Black Friday i Cyber Monday.

Z tego połowa planowała zakup elektroniki.

Jak podaje Zymetria, co druga osoba nie ma nic przeciwko otrzymaniu w prezencie rzeczy używanej.

Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim czas odpoczynku i spędzenia chwil z najbliższymi. Jednocześnie jest to również jeden z najbardziej wymagających finansowo momentów w roku. Z tegorocznych danych wynika, że obecna sytuacja ekonomiczna daje nam się we znaki – 57 proc. osób stwierdziło, że mijający rok jest raczej lub zdecydowanie gorszy finansowo, a jedynie 12 proc. z nas ocenia go pozytywnie. Zatem nic dziwnego, że organizując święta, planujemy rozważniejsze i skromniejsze zakupy – aż 3/4 społeczeństwa decyduje się na ograniczenie wydatków. W największym stopniu chcemy zmniejszyć koszty związane z prezentami. Co drugi z nas podejmuje taką decyzję.



Z raportu „Świąteczny portfel Polaków. Czy stać nas na Święta?” przeprowadzonego przez Związek Banków Polskich wynika, że przeważnie na świąteczne prezenty chcemy przeznaczyć od 300 do 500 zł (24 proc.). Kwotę pomiędzy 100 a 300 zł deklaruje 22 proc. z nas. Z kolei 12 proc. myśli o upominkach w cenie od 500 do 800 zł.

Z uwagi na oszczędności wiele osób szukało prezentów podczas corocznych wyprzedaży związanych z Black Friday i Cyber Monday. Według danych Digital Care aż 45 proc. z nas planowało wtedy zakupy elektroniki, a jedynie co piąty nie chciał skorzystać z takiej okazji. Decydowaliśmy się przede wszystkim na smartfony i urządzenia peryferyjne (po 26 proc.), laptopy (15 proc.) i telewizory (13 proc.) – opowiada Anna Kozłowska-Pietraszko z Digital Care.





Powyższe dane pokazują, że kupując prezenty, zwracamy szczególną uwagę na ich cenę. Jednak coraz częściej w grę wchodzą także pobudki ekologiczne. Jak wynika z raportu agencji badawczej Zymetria: „Ekologiczne Święta – jesteśmy gotowi?!”, 37 proc. osób zgadza się, że tegoroczne Boże Narodzenie będzie bardziej prośrodowiskowe niż ubiegłoroczne, a 68 proc. osób twierdzi, że ważne jest dla nich, by marki umożliwiały zakup oferty świątecznej, która bierze pod uwagę kwestię wpływu na środowisko.

Potwierdza to także tegoroczny Smart Barometr Digital Care, w którym 64 proc. badanych wskazało, że ważne jest dla nich, by produkty i usługi były przyjazne środowisku. Trend ten dotyczy także elektroniki. Wiele firm oferuje odnowione telefony, które stają się ciekawą alternatywą dla dotychczasowych świątecznych upominków. Na pytanie, „Czy w ramach prezenty świątecznego kupił(a)byś bliskiej osobie telefon odnowiony, zapakowany w pudełko, wyglądający jak nowy, posiadający 12-miesięczną gwarancję”, aż 40 proc. Polaków odpowiedziało twierdząco.

Widzimy, że odnowiony smartfon staje się dla Polaków ciekawym pomysłem na świąteczny prezent. Taki smartfon jest w pełni sprawny, posiada oryginalne części zamienne, a jest tańszy o kilkanaście, a czasem nawet 30 proc. Nie ma obawy, że będzie wadliwy, jeśli tylko zostanie kupiony w sprawdzonym, renomowanym salonie. Z drugiej strony, jak wynika z naszego badania „Dzieci a smartfony”, popularnym rozwiązaniem jest także przekazywanie używanych telefonów dzieciom – robi to co piąty rodzic. Urządzenie odnowione może więc być dobrym pomysłem na świąteczny prezent właśnie dla najmłodszych – tłumaczy Anna Kozłowska-Pietraszko.

Z przytaczanego raportu Zymetrii wynika, że 30 proc. osób chętnie kupiłoby na prezent używaną rzecz, a co druga ankietowana osoba nie ma nic przeciwko otrzymaniu takiego prezentu.

Choć zbliżający się okres będzie niewątpliwie trudny dla domowych budżetów, okazuje się, że istnieją możliwości, by zaoszczędzić na zakupie prezentów. Nawet jeśli nie dysponujemy dużymi kwotami, możemy obdarować bliskich w funkcjonalne i atrakcyjne upominki, które przyniosą radość i uśmiech przy wigilijnym stole.