Obecnie Polacy coraz bardziej poszukują promocji, a na dodatek uzależniają od nich swoje zakupy - zarówno wybór produktów, jak i konkretnego sklepu.

Dzisiejsza sytuacja oraz oczekiwany dalszy wzrost cen zmuszają Polaków do oszczędzania, dotyczy to większości produktów i usług.

Skutkuje to coraz większym zainteresowaniem wszelkiego rodzaju promocjami, jednak są kategorie produktów, gdzie promocji poszukujemy szczególnie.

Co ważne, oferty promocyjne dostępne w sklepach coraz częściej stają się czynnikiem wpływającym na nasze wybory.

Polscy konsumenci dzielą się na dwie niemal równe grupy – tych, którzy częściej poszukują promocji aktywnie przeglądając asortyment i oferty pod tym kątem oraz tych, którzy zazwyczaj dowiadują się o promocjach „przez przypadek”. Gdy polscy konsumenci szukają promocji w sposób celowy, najczęściej sięgają wtedy do gazetek w wersji online (42 proc. badanych), ewentualnie do gazetek w formie papierowej (37 proc.). Ponad 1/3 konsumentów szuka informacji o promocjach również w aplikacjach mobilnych konkretnych sklepów.

Jeśli trafiamy na promocje przypadkowo, gazetki również są najważniejszym źródłem informacji, ale w tej sytuacji częściej zwracamy uwagę na etykiety na sklepowych półkach (39 proc.), aplikacje mobilne sklepów (39 proc.) oraz reklamy telewizyjne, które stanowią przypadkowe źródło wiedzy o promocjach dla 35 proc. Polaków. Radko dowiadujemy się o ofertach promocyjnych poprzez reklamy w prasie oraz w radiu.

Za najwygodniejsze źródło informacji o promocjach uznano aplikacje mobilne sklepów oraz gazetki promocyjne w wersji online – obie te formy wskazało 34 proc. Polaków. Nadal lubimy również gazetki w tradycyjnej formie, które są najczęściej brane bezpośrednio w sklepie lub znajdowane w skrzynce pocztowej. Trzeba przy tym podkreślić, że według prawie połowy respondentów sieci sklepów powinny odejść od drukowania gazetek ze względu na dbałość o środowisko (46 proc.).

Obserwujemy rozwój rynku aplikacji mobilnych i serwisów online gromadzących oferty promocyjne wielu sklepów. Najpopularniejsze z nich to Blix, gazetki.pl, Gazetkowo oraz Moja Gazetka. Dla przykładu, aplikacja Moja Gazetka ma już w sumie prawie 560 tysięcy użytkowników miesięcznie, a statystyczny użytkownik spędza w aplikacji średnio ponad 5 min dziennie.. Co ciekawe, z badania użytkowników aplikacji Moja Gazetka wynika, że ponad połowa z nich zapoznaje się z gazetkami w aplikacji przed każdymi lub prawie każdymi zakupami, a w przypadku 47 proc. użytkowników aplikacji znalezione oferty mają częsty wpływ na wybór sklepu.

Dziś promocja nie jest jedynie atrakcyjnym dodatkiem czy też dodatkową zachętą do zrobienia zakupów. Oferty promocyjne stają się elementem koniecznym, a wręcz decydującym o zakupach. W dobie wysokich cen coraz częściej zdarza się, że o składzie naszych koszyków oraz wyborze sklepu zadecyduje w znacznej mierze dostępna oferta promocyjna.. Choć Polacy słyną z zamiłowania do promocji, to nigdy wcześniej nie miały one tak dużego znaczenia dla konsumentów jak obecnie – mówi Agnieszka Górnicka, prezeska firmy Inquiry.

- Niespotykana w ostatnich dekadach inflacja wymusiła konieczność zmiany zachowań konsumentów podczas planowania i dokonywania zakupów. Widzimy zdecydowany wzrost świadomości kupujących - większą wagę przywiązują oni do oferowanych promocji, które mają kluczowe znaczenie przy wyborze sklepu. Dla sieci handlowych jest to z kolei ważny sygnał świadczący o konieczności szerokiego dotarcia ze swoją ofertą do konsumentów. Badani chwalą obecność promocji w sklepach przyznając, że pozwalają one znacząco zaoszczędzić na codziennych zakupach. Z drugiej strony, zwracają oni uwagę na formę oferowanych promocji narzekając m.in. na konieczność kupowania wielu sztuk tego samego produktu w celu uzyskania lepszej ceny – mówi Michał Machniak, współzałożyciel firmy Moja Gazetka.