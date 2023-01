Według raportu opracowanego przez firmę Inquiry we współpracy z ekspertami z Moja Gazetka wynika, że w dobie inflacji Polacy najchętniej poszukują promocji na kawę i herbatę.

Polacy po kawie i herbacie najczęściej poszukują promocji na środki do prania.

Ponad 60 proc. Polaków uczestniczy w akcjach zbierania punktów za zakupy.

Połowa Polaków aktywnie szuka promocji, pozostali trafiają na nie przypadkiem.

Chcąc znaleźć promocje, 42 proc. Polaków zagląda do gazetek promocyjnych w wersji online.

Dla większości Polaków (2/3) promocje to sposób na oszczędzanie, co ma związek z obecną sytuację gospodarczą.

Częstym celem poszukiwań są także promocje na produkty sypkie (takie jak mąka, kasza, ryż, makaron, cukier), nabiał, słodycze i czekolady, a w grupie artykułów chemicznych – promocje na artykuły higieniczne, mydła i żele do kąpieli, a także na środki czyszczące do domu, łazienki lub kuchni.

Jeśli chodzi o rodzaje promocji, Polacy najczęściej korzystają z obniżek cen na określone artykuły, a także uczestniczą w zbieraniu punktów za zakupy (w tego rodzaju akcjach promocyjnych udział bierze ponad 60 proc. odpowiadających). Co druga osoba korzysta z bonów, których można użyć przy kolejnych zakupach. Korzystanie z promocji specjalnych nie jest w polskim społeczeństwie szczególnie popularne – np. w promocji Black Friday wzięła udział co czwarta osoba, a w Dniu Darmowej Dostawy – niemal co trzecia.

Najpopularniejszą siecią, w której Polacy regularnie korzystają z ofert promocyjnych, jest Biedronka – do regularnego korzystania z promocji w tym sklepie przyznaje się ponad połowa badanych. Niemal co trzecia osoba regularnie korzysta z promocji w Lidlu, tyle osób samo jako miejsce regularnego korzystania z ofert promocyjnych wskazuje Drogerię Rossmann.