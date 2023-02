Rozwój e-commerce dał klientom możliwość dostępu do ogromnej liczby produktów, szybkiego porównywania cen, wielu ofert promocyjnych. Mimo to większość konsumentów docenia zakupy stacjonarne, chcąc wydawać pieniądze na produkt, który obejrzeli na żywo i którego są pewni. W obecnej sytuacji wysokiej inflacji nie tylko doświadczenie związane z wizytą w sklepie, ale głównie względy praktyczne motywują klientów do zakupów „w realu”. W związku z tym zmieniają się ich oczekiwania dotyczące obiektów handlowych. Mniej chętnie wydają pieniądze na rozrywki i jedzenie na mieście, a w efekcie zmianie ulegać będzie skład najemców centrów. Ograniczanie konsumpcji jest także związane z modyfikacją podejścia do życia, większą świadomością ekologiczną. Wzrośnie zainteresowanie mniejszymi, lokalnymi markami i produktami – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.