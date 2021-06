Polska w regionalnej czołówce elastycznych biur

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej znajduje się 643 tys. mkw. powierzchni elastycznych.

85 tys. mkw. elastycznej powierzchni biurowej jest w budowie i z planem oddania w ciągu najbliższych lat.

Polska odpowiada za 45 proc. całej podaży w regionie i aż 56 proc. biur w budowie - wynika z danych CBRE.

Jeżeli spojrzymy na liczbę biurek na 1 tys. mieszkańców, przed Polską plasują się takie kraje jak Czechy, Słowacja, Litwa i Węgry.

- Powierzchnie elastyczne jeszcze przed pandemią zyskiwały na popularności. Aktualnie ten trend, po krótkiej pandemicznej zadyszce, ponownie wraca na dawne tory solidnego wzrostu. W dobie obniżonej skłonności do podejmowania długoterminowych decyzji, powierzchnie elastyczne stanowią odpowiedź na wymagania klientów. Zakres i tempo tych zmian widać szczególnie w regionie CEE, który rozwija się wyjątkowo dynamicznie. W ciągu ostatnich 15 lat w Europie Środkowo-Wschodniej powstało niemal 650 tys. mkw. powierzchni elastycznych, a w odpowiedzi na zainteresowanie klientów w ciągu najbliższych lat powstanie kolejne 85 tys. mkw. Największy obiekty tego typu istnieje na Słowacji – operator FlexiFloor zajmuje powierzchnię przeszło 16 tys. mkw. W TOP5 mamy natomiast dwa obiekty z Warszawy: WeWork w Mennica Legacy Tower oraz CIC Warsaw w Varso – mówi Joanna Mroczek, szefowa działów badań rynku i marketingu w Polsce i regionie CEE w CBRE

Region CEE rośnie w elastyczne biura

W raporcie CBRE przeanalizowano 12 krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w których w sumie znajduje się 643 tys. mkw. powierzchni elastycznych, a 85 tys. jest w budowie. Najwięcej powierzchni tego typu znajduje się w Polsce, bo aż 290,5 tys. mkw. Do tego 48,2 tys. mkw. jest w budowie, a 30 tys. mkw. na różnym etapie planowania. Jeżeli chodzi o udział powierzchni elastycznych w ogóle przestrzeni biurowych wynosi on 2,5 proc. i jest jednym z najwyższych w regionie CEE. W Polsce na 1 tys. mieszkańców przypada 6,7 biurek.

Na drugim miejscu pod względem ilości powierzchni elastycznych znajdują się Czechy, które ze 103,5 tys. mkw. przestrzeni tego typu mają rynek mniejszy od samej tylko Warszawy. W obecnym roku rynek w Czechach urośnie o ok. 1%. Jeżeli chodzi o udział powierzchni elastycznych w ogóle przestrzeni biurowych w Czechach wynosi on 2, proc. Pod względem liczby biurek na 1 tys. mieszkańców Czechy przebijają Polskę, bo tam wskaźnik ten wynosi 8,7 biurek, co pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszą się tego typu funkcje w kraju z dosyć dojrzałym rynkiem biurowym.

