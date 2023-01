Prologis po raz drugi z rzędu otrzymał certyfikat Great Place to Work. Zwiększając frekwencję i poprawiając swój wynik, Prologis udowadnia, że pozostaje najlepszym miejscem do pracy, rozwoju i życia.

Certyfikacja Great Place to Work to złożony program analizy i oceny kultury miejsca pracy i kultury organizacyjnej, realizowany każdego roku w 10 000 firmach na świecie.

Od ponad 30 lat program wspiera firmy w rozwijaniu organizacji opartych na zaufaniu, szacunku i wzajemnej współpracy.

O otrzymaniu tego certyfikatu decydują przede wszystkim wyniki ankiety Trust Index przeprowadzonej wśród pracowników.

Ponadto firma wypełnia obszerny kwestionariusz Culture Brief, którego wiodącymi obszarami są skuteczne przywództwo, powszechna innowacyjność oraz wartości.

Do otrzymania tego wyróżnienia niezbędne jest uzyskanie wynik w ankiecie Trust Index co najmniej na poziomie 65 proc. W tym roku w Prologis Trust Index wyniósł aż 88 proc. Co ważne wszyscy pracownicy mają silne albo bardzo silne przekonanie, że kierownictwo firmy podejmuje słuszne decyzje, a 93 proc. uważa, ze Prologis to świetne miejsce do pracy.

W Prologis rozumiemy zależność pomiędzy pozytywnymi doświadczeniami pracownika a ponadprzeciętnymi wynikami biznesowymi. Tworzymy organizację, w której ludzie mają zaufanie do swoich liderów, a to doskonały punkt wyjścia do wdrażania innowacji, zwinnego działania oraz ciągłego rozwoju mimo zachodzących zmian. Tegoroczne wyniki są dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji. Jestem dumny z nas #Prologis People, że potrafimy i chcemy razem tworzyć Great Place to Work - powiedział Paweł Sapek, Senior Vice President i szef Prologis w Europie Środkowej.

Niezależnie czy chodzi rozwój i wsparcie naszych Klientów, projektów czy pracowników, to satysfakcja jest... Made in Prologis.