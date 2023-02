Ilu pracowników poszukują aktualnie pracodawcy w województwie pomorskim? Jakie stanowiska są najbardziej popularne? Jakie są życzenia pracowników? Oto podsumowanie.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie pomorskim oscyluje wokół 41 tysięcy.

W pomorskim poszukiwanych jest ponad 5646 pracowników.

Stabilne zatrudnienie - to cel, do którego dąży większość Polaków w czasie recesji.

98 proc. respondentów zadeklarowało otwartość na zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny - obecnie liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie oscyluje wokół 41 tysięcy, a stopa bezrobocia wynosi ok. 4,5 proc. (będąc tym samym jedną z niższych w kraju). Z kolei przeciętne wynagrodzenie w województwie wynosi 6768 zł, będąc tym samym wyższym od średniej krajowej wynoszącej 6196,99 zł. A jak wygląda sytuacja w na rynku pracy w województwie pomorskim i samym Gdańsku?

Jak podaje pracuj.pl, w województwie pomorskim poszukiwanych jest ponad 5646 pracowników (dla porównania - w mazowieckim 16354 ). Pracodawcy szukają głównie specjalistów ds. sprzedaży (ponad 1591 ogłoszeń) oraz specjalistów ds.IT (prawie 1000 ogłoszeń). Na innym popularnym portalu - OLX, zawężając obszar wyszukiwania do samego Gdańska, znajdziemy ponad 1700 ogłoszeń. W tym przypadku najwięcej widnieje w kategoriach gastronomia, sprzedaż, budowa.

W jaki sposób sytuacja gospodarcza przekłada się na nastroje i oczekiwania samych pracowników? Stabilne zatrudnienie - to cel, do którego dąży większość Polaków w czasie recesji. Często głównym warunkiem decydującym o przystąpieniu do rekrutacji jest oferowanie przez pracodawcę umowy o pracę. W dalszej kolejności - elastyczny czas pracy i możliwość pracy zdalnej. Co ciekawe, cenimy sobie także transparentność widełek płacowych. Podanie ich w ogłoszeniu może zapewnić nawet o 244 proc. częstsze próby nawiązania kontaktu przez potencjalnego pracownika. Z drugiej strony - oprócz wymagań, pracownicy wyrażają chęć wypełniania luki kompetencyjnej i pozyskiwania umiejętności, które efektywniej pozwolą realizować cele biznesowe pracodawcy. Raport Hays wykazał, że 98 proc. respondentów zadeklarowało otwartość na zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji. Z kolei 88 proc. z nich podejmuje indywidualne inicjatywy rozwojowe poza godzinami pracy.

Rynek ewoluuje, więc nie można oczekiwać od pracownika, że raz pozyskana wiedza będzie aktualna przez cały czas. Dla przykładu - luka kompetencyjna nie stanowi bariery wejścia do branży. Niezależnie, czy kandydat zainteresowany jest stanowiskiem montera, czy sprzedawcy - ważne, aby posiadał podstawowe umiejętności techniczne, czy sprzedażowe, a dzięki odpowiednio przygotowanym szkoleniom zostanie skutecznie wdrożony. A zwłaszcza w branży OZE, która mocno się rozwija, oferując stabilne zatrudnienie i zarobki nawet na poziomie 20 tysięcy miesięcznie - mówi Szymon Masło, prezes Neptun Energy, firmy w branży OZE.

Dynamika zmian na rynku pracy sprawia, że zarówno pracodawca, jak i pracownik nieustannie uczą się funkcjonowania w nowym otoczeniu. Bezpieczeństwo i stabilność stały się priorytetem, lecz wraz z nimi pojawia się chęć rozwoju, nawet poza godzinami pracy.