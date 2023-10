Zainteresowanie przestrzenią biurową w stolicy rośnie. Zwłaszcza centralne, komfortowe lokalizacje przyciągają najemców. W okresie od stycznia do września br. popyt wyniósł niemal 0,5 mln mkw. – wynika z najnowszych danych CBRE.

Szczególnie w trzecim kwartale widać było tendencję wzrostową względem poprzednich miesięcy.

Biura wynajmowały głównie usługi dla biznesu oraz przetwórstwo i energetyka.

Nowych inwestycji powstaje jednak niewiele.

W tym roku rynek urośnie o ok. 70 tys. mkw. powierzchni do pracy.

To wpłynie na czynsze, które będą jeszcze wzrastać.

Pojawi się też większa rozbieżność w kwotach za wynajem między topowymi lokalizacjami, a resztą rynku.

– Firmy coraz częściej podążają za jakością. Szukają powierzchni w lepszej, najczęściej centralnej lokalizacji oraz z możliwością aranżacji przestrzeni tak, aby dostosować ją do potrzeb swoich pracowników. Podyktowane jest to potrzebą przyciągania i utrzymywania talentów na bardzo konkurencyjnym rynku pracy. Popyt na biura w Warszawie w ostatnich miesiącach notuje tendencję wzrostową, dlatego przy jednocześnie ograniczonej dostępności spodziewamy się, że czynsze będą jeszcze rosnąć. Zauważymy to szczególnie w najbardziej komfortowych obiektach, znajdujących się w najlepszych lokalizacjach. Obserwujemy, że rynek coraz bardziej się dywersyfikuje. Rośnie różnica w percepcji najlepszych biur i reszty tego typu nieruchomości – mówi Katarzyna Gajewska, dyrektor w dziale badań i analiz rynku w CBRE.

W trzecim kwartale br. popyt na miejsca do pracy w stolicy wyniósł 174 tys. mkw., czyli więcej niż w dwóch pierwszych kwartałach roku. Wśród największych umów znalazły się m.in. wynajem 7000 mkw. przez ING Hub i renegocjacja Evalon w Europleksie, obejmująca 5000 mkw. Łącznie od stycznia do końca września br. zainteresowanie sięgnęło 496,6 tys. mkw., do czego przyczyniły się przede wszystkim organizacje z sektora usług dla biznesu, które wynajęły łącznie 44,5 tys. mkw. oraz przetwórstwo i energetyka (35,6 tys. mkw.). Poziom pustostanów spadł o 0,8 pp. do poziomu 10,6 proc. W centrum dostępne jest 250 tys. mkw. (9,1 proc.), natomiast w lokalizacjach poza nim 406 tys. mkw. (11,8 proc.).

Łącznie przestrzeń biurowa w stolicy zajmuje aktualnie 6,2 mln mkw. Choć w budowie pozostaje 240 tys. mkw., to zarówno w tym roku, jak i w kolejnym, powierzchnia oddana do użytku wyniesie po ok. 50-70 tys. mkw. Od początku tego roku na rynku pojawiły się cztery nowe projekty o łącznej powierzchni 20,2 tys. mkw.