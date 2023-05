Aktywność deweloperów w największych lokalizacjach biurowych ciągle spada, natomiast zainteresowanie najemców zdaje się odbudowywać.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowała pierwszy kwartał i trendy kształtujące sytuację na rynku biur w Polsce.

O ile aktywność deweloperów w największych lokalizacjach biurowych ciągle spada, o tyle zainteresowanie najemców zdaje się odbudowywać, co jest widoczne zwłaszcza w miastach regionalnych.

Firmy poszukujące powierzchni w najlepszych projektach biurowych w centralnych lokalizacjach muszą liczyć się ze wzrostem stawek czynszowych.

Całkowita aktywność najemców w Warszawie w I kwartale 2023 roku wyniosła blisko 159 000 mkw. i była o około 26 niższa od średniokwartalnej z roku 2022. Warto jednak zauważyć, że w przypadku stolicy ten relatywnie duży spadek wynika głównie z wysokiego efektu zeszłorocznej bazy oraz zawarcia wielu transakcji wielkopowierzchniowych w roku 2022. Mimo to aktywność najemców w stolicy i tak przełożyła się na trzeci najlepszy wynik wśród największych rynków biurowych Europy, ustępując tylko Paryżowi i Londynowi.

Z kolei w miastach regionalnych aktywność najemców wzrosła wynosząc 175 000 mkw., co stanowi 12 proc. wzrost względem średniokwartalnej z poprzedniego roku. Taki wynik pokazuje stopniową odbudowę zainteresowania najemców powierzchniami biurowymi na największych rynkach poza Warszawą – komentuje Vitalii Arkhypenko, ekspert rynku biurowego Cushman & Wakefield.

Na koniec I kwartału 2023 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na największych rynkach w Polsce wynosiły nieznacznie powyżej 12,7 miliona mkw. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku nowe projekty trafiły tylko na rynki trzech miast regionalnych – Krakowa, Wrocławia i Trójmiasta – dodając do ich zasobów łącznie 68 100 mkw. powierzchni. Do największych ukończonych w zeszłym kwartale inwestycji biurowych należała rozbudowa kompleksu Ocean Office Park w Krakowie o budynek Ocean Office Park II (28 600 mkw. – Cavatina), ukończenie trzeciego budynku wrocławskiego kompleksu Centrum Południe (20 900 mkw. – Skanska) oraz budowa budynku Fabryczna Office Park B5 w Krakowie (14 000 mkw. – Inter-Bud).

W ciągu ostatnich trzech lat na rynku widoczny jest postępujący spadek wolumenu nowej powierzchni realizowanych inwestycji. Trend ten jest widoczny zwłaszcza w Warszawie, gdzie obecnie w budowie znajduje się ok. 181 500 mkw.. W miastach regionalnych w realizacji pozostaje ok. 410 000 mkw., co stanowi ponad dwukrotny spadek względem poziomu sprzed pandemii, kiedy deweloperzy budowali inwestycje o łącznej powierzchni 850 000 mkw. Taka sytuacja wynika z utrzymującego się wysokiego poziomu kosztów budowy i wykończenia powierzchni oraz ogólnego trudniejszego klimatu gospodarczego w Polsce i na świecie – komentuje Katarzyna Lipka, Head of Consulting and Research, Cushman & Wakefield.

Na koniec I kwartału stawki za najlepsze powierzchnie biurowe w strefie Centrum w Warszawie wynosiły przeciętnie 22-26 EUR/ mkw./ miesiąc, najwyższe zaś osiągały poziom nawet 28 EUR/ mkw./ miesiąc, natomiast w lokalizacjach poza Centrum oscylowały w granicach 13,50-16,50 EUR/ mkw./ miesiąc. Zauważalny wzrost stawek czynszu w stolicy, o ok. 1 EUR, nastąpił w 2022 roku i dotyczył przede wszystkim lokalizacji centralnych. W pierwszym kwartale 2023 czynsze utrzymywały się na poziomie zbliżonym do końca roku poprzedniego.

W miastach regionalnych natomiast stawki za najlepsze biura w centrum miast oscylowały w przedziale cenowym 12,50-16,50 EUR/ mkw./ miesiąc.

Od początku 2022 roku obserwowana jest tendencja do podnoszenia stawek czynszu, która była kontynuowana również w pierwszym kwartale 2023. Z naszych obserwacji wynika, że obecnie pod największą presją na podnoszenie stawek czynszu znajdują się projekty w budowie – tłumaczy Jan Szulborski, ekspert rynku biurowego Cushman & Wakefield.

Wynika to ze znacznej ekspozycji na wzrost kosztów, zarówno budowy jak i wykończenia powierzchni. Dodatkowo, w kolejnych kwartałach dalszy wzrost stawek dla istniejących biurowców będzie napędzany przez rekordową waloryzację umów najmu denominowanych w euro, ale także ogólnego wzrostu kosztów operacyjnych. Niemniej, ostateczny kształt polityki cenowej właścicieli budynków biurowych będzie w dużej mierze zależeć od lokalizacji, jakości i poziomu obłożenia ich portfela budynków.

Średni wskaźnik pustostanów w Polsce wyniósł 13,8 proc., co stanowi wzrost o 0,3 pp. względem IV kwartału 2022 roku i jest identyczny w stosunku do wskaźnika z I kwartału 2022. W stolicy wskaźnik powierzchni niewynajętej pozostał bez zmian względem poprzedniego kwartału, natomiast wzrosty odnotowano w Krakowie i Wrocławiu. Na wszystkich rynkach biurowych objętych analizą dostępna powierzchnia wyniosła 1,75 mln mkw., co oznacza wzrost o 1 proc. względem początku 2022 r.