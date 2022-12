Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, szczyt inflacji ma nastąpić pod koniec bieżącego roku bądź na początku 2023 r. Rosnące ceny artykułów i usług, a także koszty związane z ogrzewaniem czy energią elektryczną zmuszają część przedsiębiorstw do redukcji kosztów w wybranych obszarach. W tym celu np. inwestują w zieloną energię, by stać się choć częściowo niezależnymi od podwyżek cen. Ale czy na obecnej sytuacji ucierpią pracownicy?

Z raportów Manpower wynika, że w Polsce brakuje pracowników fizycznych, menedżerów projektów oraz przedstawicieli handlowych. Poszukiwani są elektrycy, hydraulicy, spawacze czy murarze. Nie tylko w naszym kraju brakuje pracowników. Podobne problemy zgłaszają przedsiębiorcy z Rumunii i na Tajwanie (62 proc.), w Peru (56 proc.), Japonii (55 proc.), Australii (49 proc.), na Kostaryce (48 proc.). Zdaniem Sebastiana Kopieja z agencji PR Commplace, mając świadomość trudnej sytuacji na rynku, polscy przedsiębiorcy będą inwestować w pracowników.

Zatrudnienie pracownika i utrzymanie go to proces, który wymaga wielu nakładów. Firmy rozumieją, jak istotną rolę odgrywa employer branding. Znacznie łatwiej jest utrzymać pracownika niż poszukiwać nowych talentów na rynku. Rekrutacja jest kosztowna. Obserwujemy trend w kierunku organizacji szkoleń dla zatrudnionych osób, a te zwykle odbywają się podczas wyjazdów integracyjnych. Ponadto eventy firmowe sprawiają, że pracownicy czują się częścią zespołu i zwiększa się ich motywacja do pracy – wyjaśnia Sebastiana Kopieja.