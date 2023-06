Rusza XII edycja konkursu Prime Property Prize 2023. Na zgłoszenia czekamy do końca czerwca. Wybieramy najlepsze nieruchomości komercyjne, firmy i osobistości, których spektakularne działania odegrały kluczową rolę w rozwoju branży nieruchomości.

XII edycja konkurs Prime Property Prize wyłoni firmy oraz projekty, które w ostatnim roku miały największy wpływ na wydarzenia na rynku nieruchomości komercyjnych, a także osobistości, których spektakularne działania odegrały kluczową rolę w rozwoju całej branży.

Najlepsze biurowce, hotele, centra handlowe, magazyny... Wybierzemy najlepsze realizacje ostatniego roku.

Po raz drugi przyznamy nagrody firmom za strategie ESG na rynku nieruchomości, a także wyróżnimy projekty realizowane na rynku PRS.

Na zgłoszenia poprzez FORMULARZ czekamy do końca czerwca 2023 r.

Finał konkursu podczas uroczystej Gali Prime Property Prize 2023 r., towarzyszącej konferencji Property Forum 2023, w dniu 18 września 2023 r.

ZGŁOŚ NOMINACJĘ W KONKURSIE PRIME PROPERTY PRIZE 2023, WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO 30 CZERWCA 2023

Gala Prime Property Prize 2022

Nagradzamy w 12 kategoriach:

Człowiek Roku Propertynews.pl – nagroda jest przyznawana osobistości z branży nieruchomości komercyjnych, która miała największy wpływ na wydarzenia w tym sektorze bądź dokonała spektakularnych zmian w swojej firmie, wpływających na rozwój całego rynku.



Deweloper Roku – nagroda jest przyznawana za dotychczasowe dokonania i aktywność firmy na rynku nieruchomości komercyjnych, wkład w rozwój tego sektora w Polsce, wysoką jakość projektów, a także reputację w branży.

Miasto Przyjazne Inwestorom – nagroda jest przyznawana za działania na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego i tworzenia warunków do zwiększenia aktywności inwestorów. Pod uwagę brane są również jakość obsługi przedsiębiorców oraz sprawne realizowanie procedur administracyjnych.

PROPERTY FORUM 2023 - REJESTRACJA JUŻ WKRÓTCE

Inwestycja Roku Rynek Powierzchni Handlowej – nagroda jest przyznawana nowym lub rozbudowanym centrom handlowym, których proces inwestycyjny zakończył się w okresie wrzesień 2022 – wrzesień 2023. Ocenie podlegają jakość projektu, czas realizacji inwestycji, proces komercjalizacji, nowatorskie rozwiązania, architektura, a także wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu.

Inwestycja Roku Rynek Powierzchni Biurowej – nagroda jest przyznawana nowym lub rozbudowanym biurowcom lub kompleksom biurowym, których proces inwestycyjny zakończył się w okresie wrzesień 2022 – wrzesień 2023. Ocenie podlega jakość i innowacyjność projektu, czas realizacji inwestycji, proces komercjalizacji, nowatorskie rozwiązania, architektura, a także wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu.

Inwestycja Roku Rynek Powierzchni Logistyczno-Magazynowej – nagroda jest przyznawana nowym lub rozbudowanym obiektom logistyczno-magazynowym, których proces inwestycyjny zakończył się w wrzesień 2022 – wrzesień 2023. Ocenie podlega jakość projektu, czas realizacji inwestycji, proces komercjalizacji, nowatorskie rozwiązania, architektura, a także wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu.

Inwestycja Roku Rynek Hotelarski – nagroda jest przyznawana nowym lub rozbudowanym obiektom hotelowym, których proces inwestycyjny zakończył się w okresie wrzesień 2022 – wrzesień 2023. Ocenie podlega jakość i innowacyjność projektu, czas realizacji inwestycji, architektura, a także wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu.

Inwestycja PRS – nagroda jest przyznawana zrealizowanej inwestycji w sektorze najmu instytucjonalnego. Ocenie podlega jakość, innowacyjność, architektura projektu i jej sukces biznesowy.

Architektura – nagroda portalu PropertyDesign.pl – nagroda jest przyznawana obiektom komercyjnym wnoszącym na rynek nowatorskie rozwiązania architektoniczne i projektowe, wyznaczające nowe trendy w tym zakresie, a także powstające z poszanowaniem otoczenia i tkanki miejskiej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, których proces inwestycyjny zakończył się w okresie wrzesień 2022 – wrzesień 2023.

Doradca Roku – nagroda jest przyznawana agencjom doradczym oraz kancelariom prawniczym obecnym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Nagrodzimy aktywność w sektorze, w okresie wrzesień 2022 – wrzesień 2023, w szczególności w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnych, sprzedaży nieruchomości oraz obsługi transakcji inwestycyjnych, a także wkład w rozwój branży, innowacyjność usług oraz konsekwencję w realizacji strategii.

Przestrzeń komercyjna – nagroda portalu Propertydesign.pl – nagrodzimy przestrzenie komercyjne (biurowe, handlowe, usługowe, hotelowe i gastronomiczne) za dobry design, nowatorskie rozwiązania architektoniczne i projektowe, oryginalne i funkcjonalne wyposażenie, nowoczesne technologie. Weźmiemy pod uwagę wnętrza, w których na pierwszym miejscu stawia się komfort pracowników i klientów. Nagroda trafi do projektów, których proces inwestycyjny zakończył się w okresie wrzesień 2022 – wrzesień 2023.

Strategia ESG – nagroda jest przyznawana firmom działającym na rynku nieruchomości komercyjnych za dotychczasowe, wyróżniające się działania i inwestycje w kierunku odpowiedzialności gospodarczej, odpowiedzialności w miejscu pracy, odpowiedzialności społecznej i odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego.

Jak wybieramy:

Każdy z Członków Forum Ekspertów przesyła pod wskazany adres mailowy nagrody@propertynews.pl 5 propozycji nominacji w poszczególnych kategoriach, wraz z krótkim uzasadnieniem. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2023 r.

Propozycje od Czytelników i zainteresowanych firm przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2023 r.

Do zgłoszenia należy dołączyć maksymalnie 4 zdjęcia oraz film, wysyłając je na adres e-mail: nagrody@propertynews.pl.

Na podstawie przesłanych propozycji Redakcja tworzy listę TOP 5 dla każdej kategorii – publikacja listy nominowanych na portalach propertynews.pl oraz propertydesign.pl do 11 lipca 2023 r.

Eksperci głosują na nominowanych w poszczególnych kategoriach – do 22 sierpnia 2023 r. Głosowanie odbywa się mailowo. Do Ekspertów zostaje wysłana pełna list nominowanych. Ekspert odsyła mailem pod wskazany adres tylko te propozycje, które jego zdaniem zasługują na wyróżnienie w poszczególnych kategoriach.

Równocześnie odbywa się głosowanie Czytelników portalu Propertynews.pl oraz Propertydesign.pl, które trwa do 22 sierpnia 2023 r.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w poszczególnych kategoriach po zliczeniu głosów Ekspertów i Czytelników portali.

Wybór zwycięzców to suma głosów (punktów) Czytelników portali Propertynews.pl, Propertydesign.pl oraz członków Forum Ekspertów. Głosy przeliczane są na punkty. Każdy głos eksperta to 10 punktów, natomiast każdy głos(klik) internauty to 1 punkt.

Zwycięzcy informowani są o przyznaniu nagrody do 31 sierpnia 2023 r.

ZOBACZ REGULAMIN KONKURSU, KLIKAJĄC PONIŻEJ

Gala Prime Property Prize 2023

Wręczenie statuetek nastąpi podczas uroczystej Gali Property Forum 2023 – 18 września 2023 r.

Organizatorem konkursu Prime Propery Prize jest wydawca serwisów PropertyNews.pl i PropertyDesign.pl - Grupa PTWP.