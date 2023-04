ESG wdraża coraz więcej firm. Znaczenie tych elementów przybiera na sile nie tylko ze względu na większą świadomość i cele wizerunkowe. Są ku temu powody związane z prawem, gospodarką i geopolityką.

Najważniejszy, wymieniany przez ponad 7 na 10 inwestujących w nieruchomości komercyjne w Europie, to wymóg raportowania realizowanych celów ESG – wynika z raportu CBRE „Zwiększanie wartości dzięki ESG”.

Na drugim miejscu znajduje się inflacja cen energii.

Na trzecim popandemiczne problemy z podażą lub dostawami.

Priorytetowym celem, wyznaczanym i raportowanym przez respondentów, jest natomiast ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

– Wymóg tzw. sprawozdawczości niefinansowej, obejmujący elementy zrównoważonego rozwoju, funkcjonuje już w Europie i w Polsce. Opublikowana w grudniu 2022 roku Dyrektywa UE (tzw. CSRD) przewiduje, że już w 2026 roku informacje niefinansowe będą przedstawiać wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. Nowa dyrektywa Komisji Europejskiej położy większy nacisk m.in. na etykę biznesu, ocenę śladu węglowego czy ochronę danych, a także wprowadzi audyt raportowanych postępów. Przymus legislacyjny to element, który najmocniej wpływa na uwagę poświęcaną ESG przez inwestorów na rynku nieruchomości. Wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju w firmach paradoksalnie pomagają też trudności gospodarcze i geopolityczne, z którymi mierzy się obecnie Europa. Wynika to z tego, że zrównoważony rozwój pozwala na oszczędności m.in. poprzez ograniczenie zużycia energii, recykling i optymalizację wykorzystania pozostałych mediów, a to aktualnie dla firm niezwykle istotne - mówi Anna Jarzębowska, zastępca dyrektora oraz szefowa zespołu doradztwa ESG, w ramach zespołu Strategic Consulting w CBRE.

Jak wynika z raportu CBRE, w 2022 roku wzrost uwagi poświęcanej strategiom ESG w swoich organizacjach zaobserwowało 70 proc. inwestorów i użytkowników nieruchomości. Wśród inwestorów główną przyczyną były regulacje zakładające informowanie o realizacji celów, jak przyznało 7 na 10 z nich. Spośród użytkowników nieruchomości ten element znalazł się na drugim miejscu, a kluczowa okazała się inflacja i coraz wyższe ceny energii, co zadeklarowało 6 na 10 respondentów. Trzecie miejsce w obu grupach zajęły popandemiczne problemy z podażą lub dostawami, które były ważne dla 30 proc. inwestorów i 40 proc. użytkowników. Na kolejnych miejscach pojawiły się niepewność i napięcie geopolityczne na świecie oraz rosnące stopy procentowe.

Najważniejszym celem, którego raportowanie zakładają respondenci z Europy wdrażający strategię ESG, jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Przyznaje tak trzy czwarte z nich. To założenie, które wiąże się z ograniczeniem zużycia energii i pozwoli przynieść oszczędności, szczególnie ważne w sytuacji wysokiej inflacji. Kolejnym celem, wskazywanym przez 58 proc. zapytanych, jest poprawa zdrowia i samopoczucia ludzi. Podium domyka zmniejszenie zużycia bądź marnowania zasobów, które wyznacza sobie 56 proc. firm w Europie.