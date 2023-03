W trzech kwartałach 2022 roku w polskich portach lotniczych zrealizowano 247,3 tys. operacji lotniczych - o 101,5 proc. więcej niż w 2021 roku, ale o 18,7 proc. mniej niż w 2019 roku.

W trzech pierwszych kwartałach 2022 roku w polskich portach lotniczych obsłużono 30,9 mln pasażerów w 247,3 tys. operacji lotniczych.

W drugiej połowie letniego sezonu 2022 roku ruch lotniczy notował kolejne wzrosty w porównaniu do dwóch poprzednich lat pandemii.

Widać jednak spowolnienie odbudowy ruchu lotniczego wynikające z sytuacji ekonomicznej oraz wojny w Ukrainie.

Po trzech pierwszych kwartałach 2022 roku obsłużono łącznie 30,9 mln pasażerów, o 139 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, ale o 18 proc. mniej niż w trzech kwartałach 2019 roku.

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że wśród portów lotniczych najwięcej pasażerów obsłużyły: Lotnisko Chopina w Warszawie: 10,7 mln pasażerów (+5,6 mln do 2021 r. i -3,7 mln do 2019 r.), Port Lotniczy Kraków-Balice: 5,4 mln pasażerów (+3,7 mln do 2021 i -795 tys. do 2019 r.) oraz Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach: 3,5 mln pasażerów (+1,8 mln do 2021 r. i -408 tys. do 2019 r.).

Najwięcej pasażerów przewieźli w tym czasie: Ryanair: 10 mln pasażerów (+6,7 mln do 2021 i +947 tys. do 2019), PLL LOT: 6,8 mln osób (+3,5 mln do 2021 i -2,2 mln do 2019), Wizz Air: 5,6 mln podróżnych (+3,5 mln do 2021 i -1,6 mln do 2019).

Na trasach międzynarodowych wykonano 209 tys. operacji lotniczych (+99,8 proc. do 2021 r. i -20,1 proc. do 2019 r.), i przewieziono 28,6 mln pasażerów (+139,1 proc. do 2021 r. i -17,7 proc. do 2019 r.).

Z międzynarodowych przewozów regularnych skorzystało 24,2 mln pasażerów (+14,7 mln do 2021 r. i -5,9 mln do 2019 r.). W ruchu czarterowym obsłużono 4,3 mln pasażerów (+1,9 mln do 2021 r. i -218 tys. do 2019 r.). Najwięcej pasażerów przewieźli: Ryanair (9,5 mln), Wizz Air (5,6 mln) i PLL LOT (4,9 mln).

W ruchu krajowym obsłużono 2,3 mln pasażerów (+139,8 proc. do 2021 r. i -19,8 proc. do 2019 r.). Najwięcej podróżnych skorzystało z oferty: PLL LOT (1,9 mln) i Ryanair (427 tys.).

W ruchu regularnym przewieziono łącznie 26,6 mln pasażerów (+154 proc. do 2021 r. i -19,7 proc. do 2019 r.). Najwięcej osób podróżowało do Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec.

Najwięcej pasażerów w ruchu regularnym przyjęły: Lotnisko Chopina w Warszawie (9,7 mln), Port Lotniczy Kraków-Balice (5,3 mln), Port Lotniczy Gdańsk (3,1 mln).

Wśród przewoźników najwięcej pasażerów w ruchu regularnym obsłużyły linie: Ryanair (9,9 mln), PLL LOT (6,1 mln), oraz Wizz Air (5,6 mln).

W polskich portach lotniczych odprawiono ponad 4,3 mln pasażerów czarterowych (+76,2 proc. do 2021 r. i -4,9 proc. do 2019 r.). Najwięcej pasażerów podróżowało do Turcji, Grecji i Egiptu.

Wśród lotnisk najwięcej pasażerów czarterowych obsłużono na lotniskach: Port Lotniczy Katowice (1,7 mln), Lotnisko Chopina w Warszawie (938 tys.) i Port Lotniczy Poznań-Ławica (603 tys.).

Spośród przewoźników lotniczych najwięcej podróżnych przewieźli: Enter Air (1,1 mln), Buzz (1 mln) oraz Smartwings (718 tys.).

W przewozach lotniczych cargo odnotowano wzrost o 48,9 proc. w stosunku do 2021 roku i o 157,4 proc. w stosunku do 2019 roku. Łącznie przewieziono prawie 141 tys. ton cargo lotniczego i obsłużono 8,6 tys. operacji lotniczych cargo (+2,3 proc. do 2021 r. i +37,8 proc. do 2019 r.).