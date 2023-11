OLYMP S.A. od styczna do września br. wypracował 2,9 mln przychodów, czyli o niemal 70 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Olymp S.A. jest notowany na NewConnect dostawca kompleksowych rozwiązań dla branży fitness.

W samym III kwartale przychody spółki wyniosły 490 tys. zł.

Spółka tydzień temu zakończyła emisję akcji z prawem poboru, w ramach, której zostały objęte akcje o łącznej wartości 4,3 mln zł.

- Choć III kwartał był dla OLYMP wymagający, to z optymizmem patrzymy w przyszłość. Tak jak w poprzednich latach, czwarty kwartał to czas największej sprzedaży, do której intensywnie przygotowywaliśmy się już w minionym kwartale. Do końca roku mamy potwierdzonych 5 realizacji, ale toczą się jeszcze rozmowy o kolejnych – nie wykluczone, że zostaną one zrealizowane jeszcze przed końcem roku – komentuje Sylwia Czepiżak, prezes OLYMP.

Obecnie OLYMP skupia się na realizacji obowiązujących umów, w tym podpisanego w lipcu kontraktu o długofalowej współpracy z Xtreme Fitness w związku z intensywną ekspansją tej sieci na terenie naszego kraju. Rosnący portfel zamówień oraz chęć dalszego skalowania biznesu skłoniły spółkę do przeprowadzenia emisji akcji z prawem poboru. W ramach oferty zostało objętych 7.839.663 akcji o łącznej wartości ponad 4,3 mln zł, w tym blisko 2,54 mln zł to kompensaty pożyczek.

Dziękujemy inwestorom za udział w emisji akcji i zaufanie, którym nas obdarzyli. Pozyskane środki przeznaczymy przede wszystkim na realizację kluczowego dla nas obecnie kontraktu z Xtreme Fitness, a także na dalsze skalowanie naszego biznesu oraz rozwój i optymalizacje produktów. – komentuje Sylwia Czepiżak, prezes zarządu OLYMP SA.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację zleceń w ramach obowiązujących kontraktów, ale w planach spółki jest również zwiększenie mocy produkcyjnych, co ma znaleźć pozytywne przełożenie na sprzedaż i pozwolić na dalsze skalowanie działalności. Spółka planuje również poszerzyć obecność na rynkach zachodnich, poprzez intensyfikację działań marketingowych. Część kapitału z emisji zostanie przeznaczona na prace badawczo-rozwojowe, których efektem ma być opracowanie aplikacji mobilnej współpracującej ze wszystkimi sprzętami marki OLYMP.

Według raportu „Global Boutique Fitness Market (2023 Edition)” przygotowanego przez Research and Markets, wartość globalnego rynku studiów fitness oszacowano na 55,16 miliarda dolarów w 2024 roku. Oczekuje się, że globalny rynek fitness wygeneruje 79,66 miliarda dolarów do końca 2029 roku, w porównaniu z 48 miliardami dolarów w 2022 roku. Oznacza to, że w okresie prognozy 2024-2029 światowy rynek fitnessu będzie się rozwijał, a wskaźnik CAGR wyniesie 7,63 proc..