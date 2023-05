Redan opublikował sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2023 r. Od stycznia do marca br. spółka wypracowała 50 tys. zł zysku netto.

Oznacza to wzrost o 1,7 mln zł względem tego samego okresu poprzedniego roku.

Źródłem poprawy był lepszy wynik na sprzedaży.

Także korzystniejsze salda rozliczeń operacyjnych oraz finansowych.

W pierwszym kwartale br. konsekwentnie realizowaliśmy działania mające na celu stopniową poprawę rentowności. Pomimo spadku obrotów o 28 proc. w ujęciu r./r., spowodowanego głównie zmniejszeniem obsługiwanej przez Redan powierzchni sieci sklepów Top Secret, poprawiliśmy wynik netto aż o 1,7 mln zł wychodząc na minimalny plus. Pozytywny wpływ miało podwyższenie poziomu marży o 2,5 p.p. do 21,9 proc., co przełożyło się na lepszy wynik na sprzedaży. Uzyskaliśmy jednocześnie korzystniejsze niż przed rokiem salda rozliczeń operacyjnych oraz finansowych. Cały czas naszym celem jest pozyskanie nowych klientów w obszarze logistyki kontraktowej. Zakładamy, że skala operacji w tym zakresie będzie stopniowo rosła, prowadząc do zmniejszenia uzależnienia naszego biznesu od marki Top Secret - powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

Redan w I kwartale 2023 r. uzyskał 16,6 mln zł przychodów. Oznacza to 28 proc. spadek w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, przy spadku wypracowanej marży handlowej tylko o 19 proc. Największy wpływ na zmianę wygenerowanej marży miało zmniejszenia obsługiwanej powierzchni sieci sklepów Top Secret w Polsce o 13 proc. r./r. oraz spadek sprzedaży w kanale e-commerce na skutek ograniczenia przez Top Secret Fashion Story, spółkę prowadzącą sprzedaż detaliczną, budżetów marketingowych na pozyskanie klientów w okresie wyprzedażowym. Ponieważ Redan jest właścicielem towarów znajdujących się w sklepach Top Secret w Polsce, dlatego realizuje sprzedaż do spółki prowadzącej sklepy, w momencie zakupu towaru przez klienta. Tak samo działa sprzedaż on-line. To powoduje, że Redan realizuje przychody ze sprzedaży towarów pod marką Top Secret w Polsce na poziomie hurtowym (do spółki prowadzącej sklepy), ale rozkładają się one sezonowo dokładnie w momencie sprzedaży detalicznej. Procentowa marża handlowa na sprzedaży w tym kanale wynika z umowy i jest stała przez cały rok.

Pozytywnie na marżę przełożyły się wpływy w wysokości 0,5 mln zł z opłat licencyjnych. W październiku 2022 r. Redan nabył prawa do znaków towarowych „TOP SECRET”, „DRYWASH” i „TROLL”, co pozwala na uzyskiwanie z tego tytułu przychodów wprost proporcjonalnych do wielkości sprzedaży detalicznej towarów oznaczonych tymi znakami.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zmniejszyły się w I kwartale br. o 21 proc., czyli szybciej od spadku wolumenu marży handlowej. W efekcie wynik na sprzedaży w ujęciu r./r. poprawił się o 0,2 mln zł. Pozytywny wpływ na wyniki miało również lepsze o 0,3 mln zł r./r. saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Z kolei saldo przychodów i kosztów finansowych oraz oczekiwanych strat kredytowych poprawiło się o 1,2 mln zł względem poprzedniego roku.

Redan SA powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Redan aktywnie wspiera Fundację „Happy Kids”.