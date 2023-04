Ponad 5,4 mld zł wyniosła w 2022 roku wartość eksportu polskich produktów na zagraniczne rynki, dzięki sieci sprzedaży Lidl Polska.

W ciągu 5 ostatnich lat sieć wyeksportowała za granicę krajowe produkty o wartości ponad 18 mld zł.

To przyczyniło się do znacznego rozwoju rodzimych przedsiębiorstw.

Współpraca z polskimi dostawcami oraz promowanie ich produktów za granicą to jeden z celów Lidl Polska.

Lidl Polska działa na Polskim rynku już od ponad 20 lat. Sieć na co dzień współpracuje z ponad 820 dostawcami z Polski, co przekłada się na pozytywny wpływ na rodzimą gospodarkę. W ofercie sieci klienci mają dostęp do ponad 440 produktów z oznaczeniem „Produkt polski”. Jednym z celów Lidl Polska jest wspieranie eksportu polskich wyrobów w ramach marek własnych Lidl.

2022 rok był pod względem eksportu rekordowy! Tylko w 2022 roku prawie 300 polskich dostawców wyeksportowało swoje produkty w ramach marek własnych Lidl na 28 zagranicznych rynków, na których obecny jest Lidl. Wartość tego eksportu wyniosła blisko 5,4 mld zł. Natomiast w ciągu pięciu lat (2018-2022) eksport polskich produktów za pośrednictwem międzynarodowej sieci Lidl osiągnął wartość ponad 18 mld zł. Wartość dotycząca eksportu od lat stale rośnie – Lidl Polska w dalszym ciągu zamierza promować oraz wspierać eksport polskich produktów na rynkach zagranicznych.

Top 8 zagranicznych rynków eksportowych dla Lidl Polska i polskich dostawców w ujęciu wartościowym stanowiły w 2022 roku – Rumunia, Słowacja, Czechy, Litwa, Węgry, Łotwa, Bułgaria oraz Wielka Brytania. Największym uznaniem za granicą pod względem wartościowym oraz ilościowym cieszyło się polskie mięso, wędliny, ser żółty oraz masło.

Współpraca z polskimi dostawcami jest dla nas priorytetem, dlatego kupujemy od krajowych producentów nabiał, mięso, wędliny, warzywa i owoce. Współpracujemy z nimi na co dzień. Jesteśmy świadomi, że polskie produkty są wysokiej jakości, dlatego promujemy je za granicą. Cieszy nas, że kolejny rok był pod względem eksportu rekordowy – w 2022 roku wartość wyeksportowanych produktów marek dostępnych tylko w Lidl wyniosła ponad 5,4 mln zł! – podsumowuje Wojciech Grohn, Członek Zarządu Lidl Polska.

Polskie mięso – w szczególności drób – to bardzo istotna kategoria asortymentowa. Lidl Polska od 6 lat współpracuje z firmą Indrol, która dostarcza do sieci produkty dostępne pod marką „Rzeźnik”.