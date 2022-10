Obecnie rezerwujemy więcej lotów długodystansowych niż przed pandemią. W 2023 r. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Tajlandia popularnością przebijają USA.

W 2022 roku na liście TOP 5 najpopularniejszych wśród Polaków dalekich destynacji znalazły się USA, Kanada, Zjednoczonych Emiraty Arabskie, Meksyk oraz Indie.

Kiwi.com wskazuje, że wśród najchętniej wybieranych, dalekich krajów, do których polscy użytkownicy już zarezerwowali podróż na 2023 rok znalazły się Zjednoczone Emiraty Arabskie, a za nimi Tajlandia, USA, Wietnam i Malediwy.

W 2022 r. średnia cena biletów lotniczych wynosi około 516 EURO, podczas gdy osoby, które już dokonały rezerwacji na podróż w 2023 zapłaciły średnio 339 EURO - o 170 EURO mniej.

W tym roku Polacy są bardziej spontaniczni pod względem okienka rezerwacji niż w 2019 r. – w 2022 r. loty długodystansowe rezerwowano średnio z 24-dniowym wyprzedzeniem, podczas gdy w 2019 r. było to 41 dni.

W związku z tym, że w tym roku kraje na całym świecie złagodziły restrykcje związane z koronawirusem, zmieniło się podejście do postrzegania COVID-19, a to wpłynęło na ożywienie branży turystycznej. Dane Kiwi.com potwierdzają, że następuje ożywienie dalekich, międzykontynentalnych podróży również do tych krajów w regionie Azji, które dotąd z powodu COVID-19 były raczej zaniedbane przez turystów, jak choćby Tajlandia, Wietnam czy Indie. Wygląda na to, że czas pandemii ponownie rozbudził apetyt Polaków na odwiedzanie dalszych zakątków świata. Kiwi.com, firma travel-tech oraz wyszukiwarka tanich lotów i podróży udostępnia dane dotyczące dalekich podróży Polaków w 2022, a także ich planów na 2023.

W porównaniu do przed pandemicznego 2019 roku, w 2021 roku nastąpił znaczny spadek rezerwacji lotów długodystansowych, do miejsc oddalonych o ponad 4000 km. W 2022 roku, przy ogólnym wzroście rezerwacji z Polski, liczba klientów wybierających loty międzykontynentalne na Kiwi.com wzrosła o 240 proc. w porównaniu do 2019 i ponad 7 razy w porównaniu do 2021. Wygląda na to, że czas pandemii ponownie rozbudził apetyt Polaków na przygody w dalszych zakątkach świata. W czołówce dalekich krajów, które Polscy użytkownicy w tym roku wybierali najczęściej znalazły się Stany Zjednoczone, Kanada, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Meksyk i Indie. Dla porównania, Kiwi.com sprawdziła najpopularniejsze kierunki w 2023 r., które zostały już zarezerwowane przez podróżnych z Polski. TOP 5 to Zjednoczone Emiraty Arabskie, a następnie Tajlandia, USA, Wietnam i Malediwy.

Z analizy Kiwi.com wynika, że średnia cena lotów długodystansowych w tym roku wynosi około 516 EURO, podczas gdy osoby, które już zaplanowały i zarezerwowały daleką podróż na 2023 zapłaciły średnio 339 EURO. To w sumie o ponad 170 EURO mniej niż w tym roku i o 83 EURO mniej niż w przed pandemią w 2019.

Kiwi.com wskazuje, że długość pobytu w kraju docelowym w tym roku nie odbiega od danych z 2019 roku. W tym roku 43 proc. polskich użytkowników, którzy udali bądź udadzą się w daleką podróż na miejscu pozostaną od 1 do 2 tygodni, 19 proc. będzie przebywać od 2 do 3 tygodni, a 15 proc. zdecydowało się na pobyt dłuższy, trwający od 3 tygodni do 2 miesięcy.

Co ciekawe, jeśli chodzi o okno rezerwacji, Kiwi.com pokazuje, że bez względu na to, czy zdecydujemy się na lot krótko czy długodystansowy, w 2022 roku ponad ⅓ z nas dokonuje rezerwacji z wyprzedzeniem od 3 tygodni do 2 miesięcy przed planowanym wylotem. Średnie okno rezerwacji w 2022 r. dla lotów długodystansowych wynosi 24 dni w porównaniu do 41 dni w 2019 r. W tym roku niemal co piąty (19 proc.) użytkownik zarezerwował loty długodystansowe z mniej niż trzydniowym wyprzedzeniem.