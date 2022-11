Ostatnie miesiące potwierdziły, że centra outletowe na dobre zagościły w świadomości Polaków i są chętnie wybieranymi destynacjami zakupowymi.

Polacy wybierają centra outletowe szczególnie, kiedy w perspektywie pojawiają się większe potrzeby, za które można zapłacić mniej.

Nadchodzące święta mocno przyciągają poszukiwaczy dobrych okazji, nie tylko prezentowych.

Wyniki centrów outletowych jasno pokazują w jakim kierunku zmieniają się obecnie zachowania zakupowe Polaków. Coraz więcej z nas odwiedza outlety nie tylko w poszukiwaniu okazji cenowych, ale również dla coraz bogatszej oferty marek, także tych z segmentu premium. Jakościowe produkty w dobrej cenie - tego obecnie szukają klienci. Ufamy znanym i cenionym brandom, szukamy klasyków stylizacyjnych i ponadczasowego designu. W outletach przybywa salonów znanych producentów mody premium, a wraz z nimi rośnie liczba klientów wybierających te centra handlowe na zakupy.

Coraz większe zainteresowanie ofertą outletową jest doskonale widoczne w wynikach odwiedzalności polskich Designer Outlet. Wskaźnik footfall na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy, w porównaniu z rokiem ubiegłym, stale pnie się w górę. Dla nas to dowód, że odpowiednio skomponowana, różnorodna oferta naszych placówek spotyka się z zainteresowaniem i uznaniem najbardziej wymagających klientów – tłumaczy Ireneusz Homa Centre Manager Designer Outlet Gdańsk, ROS Retail Outlet Shopping.

Coraz więcej Polaków odwiedza outlety.

Odpowiednio w okresie od sierpnia do października średnia odwiedzalność w trzech polskich centrach zarządzanych przez ROS Retail Outlet Shopping wzrosła znacząco, a wyniki są określane następującymi danymi: Designer Outlet Gdańsk +16,5 proc., Designer Outlet Warszawa +6 proc., Designer Outlet Sosnowiec +6,5 proc.

Powodem coraz częstszych i liczniejszych odwiedzin w naszych centrach nie jest wyłącznie chęć zaoszczędzenia. Duży wpływ na wybór Designer Outlet ma właśnie dynamiczny rozwój i pojawianie się bardzo dobrych, nowych marek. To jakość i nowo otwierane salony z modą premium przyciągają klientów, którzy szukają propozycji w doskonałych cenach – wyjaśnia Katarzyna Ciemińska Centre Manager Designer Outlet Warszawa, ROS Retail Outlet Shopping.

Tempo nowych otwarć w Designer Outlet jest imponujące. Wystarczy przypomnieć, że w ostatnich miesiącach centra te powitały m.in. takie marki jak BOSS czy Marc O’Polo w Designer Outlet Gdańsk, Benetton i Desigual w Designer Outlet Sosnowiec, czy Calzedonia oraz pierwszy i jedyny salon w Polsce Coccinelle w Designer Outlet Warszawa. Kilka sklepów, w tym m.in. Tommy Hilfiger, Nike, Adidas czy Michael Kors, znacznie powiększyły swoje lokale, tworząc tym samym jeszcze bardziej komfortowe przestrzenie zakupowe. We wszystkich trzech centrach planowane są kolejne otwarcia i zmiany, które ucieszą stałych i napływających klientów. Wniosek jest jeden – wizyty w outletach to dla wielu rozwiązanie pozwalające optymalizować wydatki, kupować produkty wysokiej jakości i cieszyć się dobrymi ofertami znanych marek. Wydaje się, że taki model zakupów utrwalił się przez ostatnie lata i obecnie się umacnia, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku. Dobrych okazji szukamy już przez cały rok, nie tylko w okresie wyprzedaży.

Świadczą o tym także wyniki sprzedażowe z ostatnich trzech miesięcy. Dane dla każdego z centrów Designer Outlet przedstawiają się bardzo optymistycznie. W Gdańsku średni wzrost sprzedaży w okresie sierpień-październik wyniósł +22,4 proc., w Sosnowcu + 9,3 proc., a w Warszawie +18,5 proc. Należy jednak wspomnieć, że wzrosła średnia wartość transakcji, ale jednocześnie spadł wskaźnik UPT (Units per Transaction – ilości nabywanych rzeczy), co w jasny sposób odzwierciedla wzrost cen obserwowany w sklepach w ostatnim czasie.

Przed nami ostatnie tygodnie roku, w których tradycyjnie już odnotowujemy pik sprzedażowy spowodowany zakupami świątecznymi. W naszych centrach to czas szczególnie lubiany przez klientów z uwagi na przyjazne ceny i unikatową, niejednokrotnie jedyną w skali kraju ofertę. Nadchodzące listopadowe święto zniżek zapoczątkuje prezentowe poszukiwania i pozwoli na sprawienie bliskim, ale i sobie, zakupowych przyjemności. Radość ze spełniania małych i większych marzeń w dobrej cenie jest bardzo cenionym przez odwiedzających aspektem - dodaje Dariusz Obołończyk Centre Manager Designer Outlet Sosnowiec, ROS Retail Outlet Shopping.

Jak historycznie pokazują statystyki, właśnie Black Friday stał się dobrą okazją do poszukiwania gwiazdkowych prezentów. W ubiegłym roku, podobnie do lat poprzednich, Polacy kupowali przede wszystkim produkty z takich kategorii jak odzież, obuwie i akcesoria sportowe (73 proc.), kosmetyki (36 proc.), a także sprzęt AGD (36 proc.).

Przemyślany, wyszukany i skrupulatnie wybrany prezent cieszy obie strony, zarówno nas, jak i obdarowanego. Korzystne ceny, przy zachowaniu doskonałej jakości, pozwalają nam oddać się zakupowym przyjemnościom bez nadszarpywania budżetu domowego.

Wysoka inflacja, z jaką obecnie boryka się gospodarka, nie sprzyja ani dobrym nastrojom, ani beztroskim wydatkom. Polacy bardzo rozważnie zaczęli podchodzić do planowania zakupów. Redukują wydatki, przesuwają w czasie decyzje zakupowe planowane wcześniej jak np. nowy sprzęt AGD, RTV czy spontaniczne remonty. Wg Raportu UCE Research, Grupa Blix 2022 kupujemy też m.in. mniej kosmetyków i używek.

Jednocześnie to samo badanie wskazuje, że nie chcemy całkowicie rezygnować z zakupów, szukamy więc rozwiązań, które nie nadszarpną domowego budżetu. Jak podają dane GfK Polonia, konsumenci wchodzą w tryb oszczędzania i poszukiwania okazji. Podczas zakupów sprawdzają promocje i częściej na nie reagują - takie zachowania wskazuje 29 proc. badanych. Częściej też korzystają z programów lojalnościowych – mówi o tym 26 proc. respondentów. To jeszcze silniejszy niż dotąd trend smart shoppingu – czyli sprytnych, mądrych zakupów. Zyskują na tym właśnie centra outletowe, w których na stałe obniżone ceny (od 30 do nawet 70 proc.) i lubiane, znane marki przyciągają nowych klientów. A dzięki bogatej i zróżnicowanej ofercie stają się one odpowiedzią na potrzebę racjonalizowania wydatków.