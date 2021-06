Rybnik z potencjałem wzrostu powierzchni biurowych

Rybnik rozwija swój potencjał biurowy. Obecnie powstają tutaj dwa nowe biurowce. To część planu miasta, aby odejść od przemysłu ciężkiego na rzecz nowoczesnych gałęzi biznesu i stać się jednym z kierunków preferowanych przez inwestorów m.in. z branży IT czy R&D.

Colliers we współpracy z The Adecco Group przygotował raport „Kierunek – Rybnik”, w którym przeanalizował potencjał inwestycyjny miasta i całej aglomeracji, uwzględniając dostęp do coraz lepiej wykwalifikowanej kadry, a także rozwój rynku nieruchomości biurowych.

W publikacji, objętej patronatem przez ABSL - Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, nie zabrakło również informacji, na jaką pomoc ze strony władz miejskich mogą liczyć potencjalni inwestorzy.

Potencjał Rybnika tkwi w ludziach

Rybnik to jedno z największych i najludniejszych miast w województwie śląskim, główny ośrodek aglomeracji zamieszkiwanej przez ponad 600 tys. osób, do której zaliczają się również takie miasta jak Jastrzębie-Zdrój, Żory, Racibórz czy Wodzisław Śląski. Tym samym, aglomeracja rybnicka jest drugim co do wielkości zespołem miejskim Śląska i znajduje się w pierwszej dziesiątce największych aglomeracji miejskich w Polsce.

- Lokalizacja Rybnika pomiędzy silnymi ośrodkami, jakimi są Katowice i Ostrawa w Republice Czeskiej, a także bardzo dobrze rozwinięta sieć drogowa i kolejowa, powodują, że miasto ma dostęp do ok. 3,5 mln potencjalnych pracowników i partnerów biznesowych, którzy są w stanie dojechać do miasta w czasie krótszym niż 1 godzina. Takie położenie miasta sprzyja również dynamice rozwoju, a bliskość granicy z Czechami oraz większych ośrodków miejskich, wymusza konkurencyjność – mówi Piotr Kuczera, prezydent miasta Rybnika.

Inwestorzy doceniają dostęp do fachowców oraz ekspertów łączących doświadczenie akademickie z działalnością gospodarczą i komercyjną. W aglomeracji rybnickiej działa łącznie 8 uczelni wyższych, kształcących wysoko wykwalifikowaną kadrę na różnorodnych kierunkach, m.in. tych o specjalizacji biznesowej jak Master of Business Administration (MBA), MS Excel i VBA w biznesie czy Academy of Business Management 3.0. Ponadto na terenie Rybnika planowane jest utworzenie Wyższej Szkoły Zawodowej o profilu medycznym, a także Centrum Projektowego Fraunhofera, które ma funkcjonować pod nazwą Zaawansowane Inteligentne Technologie dla Zielonej Przyszłości. Będzie działać w ścisłej współpracy z Towarzystwem Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych w Monachium oraz Instytutem Fraunhofera w Chemnitz – jedną z największych, najbardziej innowacyjnych i liczących się organizacji naukowych wspierających przemysł w Europie.

Rybnik motorem napędowym regionu