Rynek inwestycyjny stabilny, choć z lekkimi spadkami. Dominuje logistyka

Dodano: 29 paź 2020 16:19

Trzeci kwartał 2020 roku, pomimo niesłabnącej pandemii oraz ograniczeń w przemieszczaniu się, zamknął się z wynikiem ok. 1 mld euro. Zdecydowaną większość stanowiły inwestycje logistyczne. Największą transakcją był zakup portfela Goodman’a przez GLP – wiodącego gracza na globalnym rynku nieruchomości logistycznych. Jak czytamy w raporcie Cushman&Wakefield za III kwartał, wolumen inwestycyjny w roku 2020 wyniesie ok. 5,2 – 5,5 miliarda euro, co będzie wynikiem zbliżonym do 5-letniej średniej na polskim rynku.