Rynek magazynowo jednym z najszybciej rozwijających się sektorów nieruchomości w Europie

Rekord nowej podaży

W ciągu dwunastu miesięcy ubiegłego roku oddano do użytku obiekty magazynowe o łącznej powierzchni 2,7 milionów m kw., czyli o 24% więcej niż w 2018 r. – wynika z najnowszego raportu BNP Paribas Real Estate Poland. Uzyskany wynik stanowi absolutny rekord rocznego wolumenu nowej podaży na polskim rynku. Najwięcej powierzchni magazynowej przybyło w rejonie Polski Centralnej (604 tys. m kw.) oraz na Górnym Śląsku (555 tys. m kw.), a do największych obiektów przekazanych w ręce najemców należały obiekty dedykowane gigantom branży e-commerce.

Światowi liderzy e-commerce inwestują w Polsce, skąd obsługują klientów w całej Europie

W 2019 r. ukończono budowę kilku dużych obiektów, które w całości zajmą światowi liderzy branży handlu elektronicznego. Na szczególną uwagę zasługuje centrum logistyczne położone w Gliwicach dedykowane firmie Amazon.

– Na czterech kondygnacjach o łącznej powierzchni 210 tys. m kw. zatrudnienie znajdzie nawet tysiąc pracowników i niemal cztery tysiące robotów. Co ciekawe, nie była to jedyna inwestycja realizowana w Polsce dla amerykańskiego giganta e-commerce. W drugiej połowie zeszłego roku zakończono pracę nad dwoma innymi obiektami, które co prawda pod względem powierzchni nie dorównują lokalizacji w Gliwicach, ale mimo wszystko również imponują wielkości – mówi Igor Roguski, dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, BNP Paribas Real Estate Poland

Wspomniane centra logistyczne położone są w okolicach Bolesławca oraz Łodzi i powiększyły zasoby powierzchni magazynowej użytkowanej przez Amazona w Polsce o odpowiednio 60,5 tys. m kw. i 45 tys. m kw.

Drugim największym obiektem magazynowym oddanym w zeszłym roku do użytku był Distribution Park Olsztynek o łącznej powierzchni 120 tys. m kw. Jego najemcą został inny, światowy przedstawiciel branży e-commerce – firma Zalando. Nowy magazyn ma obsługiwać dostawy dla klientów klubu zakupowego Zalando Lounge, liczącego aktualnie około 15 milionów członków na 13 europejskich rynkach. Lokalizacja Zalando jest doskonałym przykładem potwierdzającym dwa z najsilniejszych obecnie trendów obserwowanych na polskim rynku. Po pierwsze to ogromne centrum dystrybucyjne obsługuje głównie klientów poza Polską. Inwestycja ta wpisuje się również w trend powstawania nowych lokalizacji logistycznych dzięki rozwojowi sieci dróg szybkiego ruchu oplatających cały kraj. Obiekt położony jest bowiem w bliskim sąsiedztwie niedawno oddanego fragmentu trasy S7. Jest to region, który do niedawna w ogóle nie był kojarzony z tego typu przedsięwzięciami.