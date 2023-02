Analiza zachowań zakupowych pokazała, że Polacy nie odwrócili się od e-handlu, moda na zakupy w parkach handlowych trwa, a marki dyskontowe coraz mocniej rozpychają się na rynku.

Końcówka roku dla nieruchomości handlowych w Polsce stała pod znakiem wzrostu inflacji i idących za nim różnych konsekwencji.

Wpływa miał wzrostów cen energii oraz skutków wojny w Ukrainie.

W swoim cyklicznym raporcie eksperci BNP Paribas Real Estate prognozują, że ten rok zapisze się m.in. modernizacjami starszych obiektów i rosnącą popularnością inwestycji mixed-use.

Na koniec minionego roku w Polsce było około 15,7 mln mkw. powierzchni handlowej, w tym 410 tys. mkw., które zostały oddane na rynek w ostatnich 12 miesiącach. W tym czasie największym debiutującym obiektem zostało centrum Karuzela w Kołobrzegu (30 tys. mkw.). Otwarty pod koniec października obiekt to ósmy projekt w portfelu Karuzeli, który dzięki jego oddaniu do użytkowania powiększył się do 90 tys. mkw. powierzchni.

Z raportu BNP Paribas Real Estate Poland wynika, że w budowie pozostaje około 270 tys. mkw. nowej powierzchni, z planowanym terminem zakończenia prac do końca 2024 roku. Wśród największych powstających inwestycji handlowych są: Koszalin Power Center (38 tys. mkw.), centrum Karuzela w Białej Podlaskiej (28 tys. mkw.) oraz Vendo Park w Szczecinie (24 tys. mkw.).

Obraz rynku w minionym roku mocno ukształtowały czynniki związane z wojną, szalejącymi podwyżkami, a także ciągnącymi się globalnymi skutkami pandemii. Nie ułatwiały one decyzji o starcie nowych inwestycji, część z nich została odłożona na półkę. Rosnące koszty to coś, co będzie miało kluczowy wpływ na sytuację na rynku handlowym w tym roku. Drogie budowy, drogie koszty eksploatacji i rekordowe stawki mediów będą miały swoje odbicie w rosnących czynszach. Szacujemy, że po indeksacji obciążenia wzrosną jednorazowo z 7 proc. do 9 proc., dla wielu najemców będzie to ciężki orzech do zgryzienia - mówi autorka raportu Klaudia Okoń, konsultantka z działu Business and Intelligence HUB, BNP Paribas Real Estate Poland.

Miniony rok pokazał dominację parków handlowych zarówno w nowej podaży jak i w przypadku trwających procesów budowlanych. W całym 2022 roku około 60 proc. otwartych obiektów zaliczało się do segmentu parków handlowych. Polacy nie zrezygnowali ze zwyczajów nabytych w trakcie pandemii, a codzienne zakupy nadal lubią robić szybko, wygodnie, blisko domu i najlepiej w sklepach z atrakcyjną ofertą cenową. To paliwo do rozwoju parków handlowych, również w mniejszych miejscowościach. To także impuls dla marek dyskontowych, takich jak Dealz, Action i Pepco. Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland pokazują, że parki jeszcze większy udział, bo około 80. proc., zanotowały w sumarycznej powierzchni nowo budowanych oraz przebudowywanych obiektów. Do tej kategorii zaliczały się też przebudowywane obiekty na miejscu dawnego Tesco.

Modernizacje, przebudowy i rozbudowy to procesy, którym z roku na rok coraz częściej będą poddawane starsze obiekty. Zwłaszcza, że te, które mają 10 lat i więcej stanowią w Polsce ponad połowę dostępnym zasobów. To trend który wpisuje się w obowiązujące polityki ESG. Duże zmiany czekają łódzką Sukcesję, która zgodnie z zapowiedziami nowego właściciela ma tonąć w zieleni, nawiązywać do fabrykanckiej przeszłości miasta i wprowadzać pod dach centrum nowe funkcje. Szacowany koszt zmian w centrum oscyluje wokół 50 mln zł. W Krakowie trwa wyburzanie znanego centrum, Galerii Plaza. Na miejscu niedziałającego od 2021 obiektu właściciel, firma Strabag Real Estate, zamierza postawić nowoczesne, wielofunkcyjne centrum wybudowane w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o zamkniętym obiegu. Obecnie inwestor jest na etapie planowania i projektowania różnych wariantów inwestycji mixed-use, której realizację zaplanowano na lata 2023-2025. Autorzy raportu podkreślają, że rozwój projektów o zróżnicowanych funkcjach, z przemyślanymi przestrzeniami publicznymi, a do tego często biorących pod uwagę potrzeby lokalnych społeczności i mających wartość miastotwórczą oraz placemakingową to ścieżka, którą coraz chętniej podążają inwestorzy i deweloperzy.

Czwarty kwartał na rynku inwestycyjnym nieruchomości komercyjnych w Polsce należał do transakcji dotyczących obiektów handlowych. Fabrice Paumelle, dyrektor Działu Powierzchni Handlowych zwraca uwagę, że po wielu kwartałach dominacji małych formatów, inwestorzy na radar znów wzięli duże centra handlowe.

Wróciły dawno niewidziane zakupy dużych centrów. Za 250 mln Euro sprzedano Forum Gdańsk, co było największą transakcją obejmującą nieruchomość handlową w Europie Środkowej i Wschodniej. Rozpędzony NEPI Rockcastle, nowy właściciel Forum, zdążył w tamtym roku za 127 mln Euro kupić też toruńskie centrum Atrium Copernicus. To już trzynasty obiekt funduszu w Polsce - mówi Fabrice Paumelle.



Dodatkowo FREY podpisał z Ingka Centers umowę na zakup Parku Handlowego Matarnia w Gdańsku za 105 mln EUR.

Końcówka roku przyniosła też zmiany w świecie najemców. Pierwszy butik w Polsce otworzył brytyjski dom zapachowy Jo Malone. Na debiutancką lokalizację wybrał centrum Westfield Mokotów. W tym samym czasie i z tego samego centrum zniknął inny sklep, należący do amerykańskiej sieci Hollister. Choć marka wystartowała w Polsce w 2012 roku, to salon na warszawskim Mokotowie był jej jedyną lokalizacją.