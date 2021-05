Rywalizacja czy współpraca? E-commerce kontra galerie handlowe

W 2020 r. o 30-proc. wzrosły obroty rynku e-commerce, a szacowany obrót w handlu stacjonarnym w całym 2021 r. wynosi 15 mld euro.

Zakupy internetowe bardzo przyspieszyły również w segmentach, w których penetracja e-commerce jest na razie niska – takich jak żywność, czy leki bez recepty.

Po okresie lockdownu, klienci wracają do tradycyjnych kanałów zakupowych szybciej, niż przewidywali specjaliści.

- W Polsce rynek e-commerce należy do najbardziej dynamicznie rosnących rynków europejskich. Tylko w 2020 r. zanotowaliśmy 30-proc. wzrost obrotów, a rynek wciąż pozostaje nienasycony i nadal się rozwija, a szacowany obrót w handlu stacjonarnym w całym 2021 r. wynosi 15 mld euro - mówi Magdalena Popiołek, Associate, Asset Services EMEA, Cushman & Wakefield.

Okres pandemii znacznie przyspieszył rozwój technologii, zarówno tej niezbędnej do pracy w trybie zdalnym, jak i wszelkiego oprogramowania, z którego coraz śmielej korzystają polscy przedsiębiorcy, również w skali mikro, co z kolei przekłada się na dostępność tych technologii i wzrost potencjału zakupów online dla przeciętnego Polaka. Zakupy internetowe bardzo przyspieszyły również w segmentach, w których penetracja e-commerce jest na razie niska – takich jak żywność, czy leki bez recepty, co może być ważnym sygnałem z punktu widzenia strategii firm działających w tych branżach.

Od początku pandemii wartość udziału sprzedaży online aktywnie rosła, aby w swoim piku osiągnąć blisko 12 proc. rynku sprzedaży detalicznej w Polsce. Rok 2020 był rokiem spektakularnego wzrostu przychodów w sektorze handlu internetowego.

Transformacja cyfrowa po stronie sprzedawców oraz konieczność, ale przede wszystkim łatwość robienia zakupów online, spowodowały najbardziej dynamiczne wzrosty sprzedaży produktów z segmentu spożywczego oraz w kategorii zdrowie i uroda. Dzięki platformom typu Zalando i ograniczonemu dostępowi do zakupów stacjonarnych, nie gorzej radzi sobie branża Fashion, dotychczas uważana za mniej „wygodną” do zakupów wirtualnych. Firmy kurierskie oraz te świadczące usługi związane z dostawą paczek, jak Inpost, zyskały najwięcej, ponieważ bardzo szybko dostosowały się do wymagań rynku w czasach ograniczonej dostępności zakupów stacjonarnych.

